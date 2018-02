TASR

Futbalisti ViOnu Zlaté Moravce sa chcú pokúsiť o prvú šestku

V rámci prípravy odohrali Zlatomoravčania osem prípravných stretnutí s bilanciou päť výhier, jedna remíza, dve prehry a skóre 20:9.

Na snímke zľava kapitán Martin Chren, ekonomický riaditeľ Martin Ondrejka, hlavný tréner Juraj Jarábek a brankár Pavel Kováč počas tlačová konferencie futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble pred začiatkom jarnej časti futbalovej Fortuna ligy 2017/2018 15. februára 2018 v Zlatých Moravciach. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zlaté Moravce 15. februára (TASR) - V zostávajúcich troch kolách "základnej" časti Fortuna ligy 2017/2018 sa futbalisti ViOnu Zlaté Moravce pokúsia o prienik do hornej polovice tabuľky, ktorá bude hrať o titul, resp. pohárové miestenky. Momentálne patrí klubu od Žitavy ôsme miesto so štvorbodovou stratou na šiesty Trenčín, do jarnej časti vstúpi tím kormidelníka Juraja Jarábka sobotňajším domácim stretnutí s vedúcim tímom súťaže Spartakom Trnava.

ViOn v zime posilnili piati noví hráči, medzi nimi aj český útočník angolského pôvodu Robert Bartolomeu v rámci hosťovania zo Zlína. Do Dunajskej Stredy zamieril obranca Timotej Záhumenský, do Ružomberka útočník Róbert Gešnábel, kabínu opustili aj Martin Dobrotka, Peter Sládek, Dawid Szymonowicz a Adam Jamrich.

"V príprave sme odpracovali všetko, čo sme si naplánovali. Mali sme exkluzívne podmienky na prípravu doma, nová umelá tráva je skvelá. Spestrením bolo osemdňové sústredenie v Chorvátsku. Príchody nových hráčov sú adekvátne k odchodom. Naša šanca na prvú šestku stále žije, urobíme všetko pre to, aby sme zamotali hlavy všetkým konkurentom. Chceme, aby ľudia chodili na futbal, urobíme pre to všetko. Naďalej chceme hrať ofenzívny futbal, ktorý poteší našich priaznivcov," povedal Jarábek na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Za hráčsky kolektív zhodnotil prípravu novozvolený kapitán Martin Chren. "Môžem povedať, že všetky tréningové jednotky sme poctivo 'odmakali'. Absolvovali sme sústredenie v Chorvátsku, utužili sme kolektív a už sa tešíme na sobotu. Proti Trnave veríme v úspešný výsledok."

