TASR

Včera o 17:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Divadlo Jonáša Záborského uvedie premiéru komédie Saturnin

Text komédie Saturnin vznikol podľa humoristického románu, ktorý v roku 1942 napísal český spisovateľ a žurnalista Zdeněk Jirotka.

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, ilustračné foto. — Foto: FOTO TASR – František Iván

Prešov 15. februára (TASR) – Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove uvedie v historickej budove v piatok 16. februára v premiére kabaretnú komédiu Saturnin, ktorú ako hosť režíroval Marek Zákostelecký. Text vznikol podľa humoristického románu, ktorý v roku 1942 napísal český spisovateľ a žurnalista Zdeněk Jirotka. Umelecký šéf DJZ Michal Náhlík uviedol, že tento titul je v poradí treťou inscenáciou divadelnej sezóny, ktorú divadlo uvádza v cykle Legendy.

Režisér Zákostelecký po štvrtkovej verejnej generálke povedal, že v Čechách sa tento „požehnaný titul s krásnym príbehom teší veľkej popularite. Vyžaduje si istú hravosť a má v sebe nostalgiu po starých časoch." Text do slovenčiny preložila Michaela Homolová, čo podľa režiséra mohlo byť v niektorých častiach komplikované, aby ostal jazyk svieži.

„Som rád, že sa nám podarilo to, čo som chcel urobiť. Zdramatizovať tento milý, chytrý, trochu nostalgický, ale milo nostalgický príbeh s kulisami a poetikou 40. rokov minulého storočia. Samozrejme, bolo to zaujímavé. Najťažšie, čo som zažil, čo sa týka prekladu, boli mená, ktoré sú tak česky špecifické, že trebárs „dědeček“ je možné použiť - so všetkou úctou - nielen ako zdrobneninu. Ale myslím si, že je to predstavenie, ktoré je v tom najlepšom slova zmysle oddychové a zábavné,“ povedal Zákostelecký.

Hlavnú postavu Kristiána Plachého si zahral Matej Erby, pre ktorého to bola prvá veľká rola. Jeho pokojný život mu zmení sluha Saturnin v podaní Michala Novodomského, ktorý v túžbe po dobrodružstve ho prinúti vystúpiť zo svojho tieňa a ako sa začne zbavovať svojho ostychu, získa aj lásku Barbory v podaní Gabriely Očkajovej. Erby uviedol, že sa musel popasovať s množstvom textu a dynamikou dialógov. Dedka hrá Peter Lejko, tetu Katarínu Zuzana Kúšiková a jej syna Milôška Peter Krivý.

V predstavení zaznie aj niekoľko pesničiek. Hudbu skomponovali Pavel Horák a Vratislav Šrámek.