TASR

Včera o 17:17 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mihalík sa vrátil do Žiliny na jeden a polročné hosťovanie

Na snímke vľavo Jaroslav Mihalík. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Žilina 16. februára (TASR) - Fortunaligový klub MŠK Žilina získal z Cracovie Krakov na jeden a polročné hosťovanie s následnou opciou svojho odchovanca Jaroslava Mihalíka.

Dvadsaťtriročný krídelník sa vrátil do materského klubu po dvoch rokoch. V januári 2016 odišiel do Slavie Praha a o rok neskôr zamieril do Krakova. Najprv na hosťovanie a v júli 2017 na trvalý prestup.

"Som nesmierne rád, že sa vraciam späť do Žiliny. Teším sa na spoluhráčov, mesto, štadión, celkovo na ľudí v klube. Vôbec to neberiem ako nejaký reštart v mojej kariére, jednoducho mi moje dva predošlé tímy nesadli po futbalovej stránke. Žilinu a aj jej systém poznám veľmi dobre, sedí mi to tu. Samozrejme, zavážil aj tréner Guľa, ktorý má pozná. Som veľmi rád, že sa to celé dotiahlo a okamžite sa môžem pripojiť k tímu," uviedol pre oficiálnu stránku klubu.

Mihalík chce čo najskôr zasiahnuť do zápasového diania. "Mám za sebou kvalitnú prípravu, zdravotne som v poriadku, nemám žiadne kondičné výpadky. Komunikoval som už aj s trénerom, chce, aby som sa pripravoval na nedeľný zápas ako všetci ostatní hráči. Verím, že administratívne veci sa dovtedy stihnú vybaviť a budem sa už môcť sústrediť iba na futbal. Chcem pomôcť Žiline k titulu, a tým pádom pomôcť aj sebe," pokračoval.

Príchod odchovanca potešil aj vedenie klubu. "Cítili sme potrebu, že po odchode Nikolasa Špaleka, hoci prišiel aj Fero Kubík, potrebujeme zvýšiť konkurenciu na krídelnej pozícii. S Jarom sme boli v úzkom kontakte a vnímali sme jeho situáciu v Poľsku, kde nebol v optimálnej hráčskej pozícii, nebol dostatočne vyťažený. Jaro mal záujem odísť, preto sme sa rozhodli priviesť ho späť do Žiliny. Vydiskutovali sme si, čo od jeho príchodu očakávame. Chceme si navzájom pomôcť, Jaro od nás odišiel pred dvomi rokmi, je to v podstate náš odchovanec. Preto máme vzájomný rešpekt a veríme, že svojimi skúsenosťami, kvalitou a dynamikou zvýši silu mužstva a prinesie nový impulz. Pozná systém, adaptácia by preto mohla prebehnúť oveľa ľahšie a rýchlejšie. V zimnej príprave naskakoval do zápasov, takže dúfame, že je slušne pripravený. Cítime z jeho strany odhodlanie dokázať, že futbalový talent i kvalitu v sebe stále má. Tešíme sa, že sa naše cesty znova stretli. Očakávania sú veľké, Jaro to vníma rovnako," povedal športový manažér "šošonov" Karol Belaník.