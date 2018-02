TASR

Podbrezovčania pracujú na príchode Ukrajinca Tereščenka

Tento 19-ročný talentovaný futbalista pôsobil vlani v Slovane Bratislava, ale jeho materským klubom je stále Dynamo Kyjev.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Branislav Račko

Podbrezová 15. februára (TASR) – Vedenie futbalového fortunaligistu FK Železiarne Podbrezová sa nevzdali šance získať do svojho kádra ukrajinského útočníka Iľju Tereščenka. Tento 19-ročný talentovaný futbalista pôsobil vlani v Slovane Bratislava, ale jeho materským klubom je stále Dynamo Kyjev. Počas zimnej prípravy odohral v drese Podbrezovej všetky plánované priateľské zápasy a na sústredení v Turecku strelil v stretnutí s Paksi FC (2:2) aj jeden gól.

„U tohto útočníka vidíme potenciál. Má veľmi dobrú kopaciu techniku, je to perspektívny hráč, takže máme o neho vážny záujem. Nastali určité problémy s jeho materským klubom Dynamom Kyjev. Jeho agent potrebuje dotiahnuť papiere, aby k nám mohol prísť tento futbalista na prestup a nie na hosťovanie,“ ozrejmil situáciu prezident FK Železiarne Podbrezová Július Kriváň. Iľja Tereščenko pôsobil nielen v bratislavskom Slovane, ale predtým v Michalovciach. Mladý útočník je odchovancom akadémie najväčšieho ukrajinského klubu Dynamo Kyjev.

Počas zimy absolvoval s Podbrezovou sústredenie aj skúsený 28-ročný defenzívny stredopoliar Patrik Vajda. V kádri 'železiarov' však nateraz nefiguruje. „Mal ťažké zranenie, ale vyskúšali sme ho, potešil nás jeho záujem hrať v našom klube. Žiaľ ešte zaostáva v kondícii, čo sa prejavilo v prípravných zápasoch. Zatiaľ sme sa nedohodli, ale dvere k nám nemá zatvorené. Jar absolvuje v nižšej súťaži, no keď sa dostane do patričnej kondície, chceli by sme ho využiť,“ uviedol na margo jeho účasti v kádri Podbrezovej prezident klubu J. Kriváň.