V Trnave sa titul nahlas nespomína, El Maestro ventiluje tlak

Z titulu sa Spartak naposledy tešil ešte v roku 1973, zašlú slávu tak má šancu oprášiť súčasná garnitúra zverencov trénera El Maestra, hoci ten za favoritov stále považuje dvojicu Slovan a Žilinu.

Na snímke snímke zľava kapitán FC Spartak Trnava Lukáš Greššák, generálny manažér Pavel Hoftych a tréner Nestor El Maestro počas tlačovej konferencie pred jarnou časťou Fortuna ligy v Trnave vo štvrtok 15. februára 2018. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 15. februára (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava vstupujú do jarnej časti Fortuna ligy 2017/2018 s deväťbodovým náskokom na čele tabuľky, ktorý ich chtiac-nechtiac stavia do role veľkého kandidáta na zisk titulu. Z neho sa naposledy v malom Ríme tešili ešte v roku 1973, zašlú slávu tak má šancu oprášiť súčasná garnitúra zverencov trénera Nestora El Maestra, hoci ten za favoritov stále považuje dvojicu konkurenčných klubov - Slovan Bratislava a MŠK Žilina.

Spartak odohral v zimnej príprave sedem zápasov, trikrát vyhral, štyrikrát prehral. V generálke zdolal minulú sobotu Karvinú 3:1. Do kádra pribudol stredopoliar Reagy Ofosu, pozitívom je návrat na jeseň maródujúceho Štefana Pekára, mužstvo opustil jedine pravý srbský obranca Slavko Lukič. Protipólom k Spartaku, čo sa týka zimných pohybov v kádri, je bratislavský Slovan. "Belasí" urobili poriadny prievan v kabíne a nakupovali vo veľkom, Spartak išiel vlastnou cestou a držal sa v lete nastolenej filozofie. "Taký bol náš plán. Kúpiť v januári veľa hráčov je znakom toho, že sa v auguste urobilo veľa chýb pri prestupovej politike. Naše rozhodnutia na začiatku sezóny boli dobré, preto sme v zime doplnili mužstvo iba jedným hráčom. Som spokojný s tým, aký mám k dispozícii káder," poznamenal El Maestro na štvrtkovej tlačovej konferencii pred štartom jarných fortunaligových bojov. "Snažili sme sa zlepšiť všetko - hráčov, ich formu, tímového ducha, organizáciu hry. Je to dlhá cesta a myslím si, že veľa vecí tu funguje dobre. Zostal som tu aj preto, že tu mám niečo rozrobené, hráči tiež a nechcelo by sa mi začínať odznova," dodal 34-ročný rodák z Belehradu, ktorý vyrastal v Londýne a momentálne žije vo Viedni. Trnave sa zatiaľ jeho spolupráca s o 10 rokov mladším bratom Nikonom vypláca.

Deväťbodový náskok pred Žilinou a Slovanom by si Trnavčania pred nadstavbovou časťou ligy radi udržali. Keď sa im to podarí, priblížia sa k vysnívanému titulu, čakajú ich však tri kľúčové súboje v Zlatých Moravciach, doma so Senicou a v Dunajskej Strede. Hneď prvý proti ViOnu, ktorý je na programe v sobotu 17. februára, napovie veľa: "Radi by sme odštartovali v takom skvelom štýle ako na jeseň, keď sme vyhrali úvodné štyri kolá. Pre mňa sú však favoritmi na titul Slovan a Žilina, zvyšné štyri kluby by po rozdelení súťaže mali za normálnych okolností súperiť o tretie miesto. Náskok deväť bodov by bol veľký, keby ho mal pred nami Slovan alebo Žilina. Nie ako v tomto prípade, keď ho máme my. V minulej sezóne skončila Trnava 30 bodov za majstrom, teraz máme deväť bodov náskok, pričom sa hrá ešte o 39 bodov. Takže nám stačí získať bod a budeme o kúsok lepší ako v minulej sezóne," snažil sa El Maestro odbremeniť tím od majstrovského tlaku a titulových očakávaní.

Kapitán "červeno-čírnych" Lukáš Greššák je rád, že zimná prestávka netrvala dlho a už o pár dní sa naplno rozbehne druhá časť sezóny: "Zimnú prípravu nemá rád ani jeden hráč, ale našťastie ubehla rýchlo. Trénovali sme, ako sa patrí a už sa tešíme na ligu. Každý v kabíne vníma ten náskok a možno by tam mohla byť nejaká vrava v tom zmysle, že poďme hrať o majstra. Ale my ideme krok po kroku, sústredíme sa na každý ďalší zápas. V sobotu nás čakajú Zlaté Moravce, ich tréner Juraj Jarábek svojho času pôsobil v Trnave, pod jeho vedením sme na trávniku jazdili a bojovali. Myslím, že svoj tím proti nám namotivuje ešte viac ako proti iným súperom. Nebude to ľahké, ale sústredíme sa na náš výkon."