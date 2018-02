TASR

ZOH: Hokejisti Kanady si v A-skupine poľahky poradili so Švajčiarskom

Kanaďania odohrajú ďalší zápas v sobotu 17. februára, keď o 4.10 SEČ nastúpia proti Česku. Švajčiari sa v ten istý deň stretnú s domácou Kórejskou republikou (8.40).

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 15. februára (TASR) - Kanadskí hokejoví reprezentanti úspešne vstúpili do olympijského turnaja v Pjongčangu, vo svojom úvodnom vystúpení v A-skupine zdolali vo štvrtok Švajčiarsko jednoznačne 5:1.

Obhajcovia zlata mali výborný vstup do stretnutia, v 8. minúte viedli 2:0 a už v 26. minúte vyhnali zo súperovej bránky neistého Leonarda Genoniho, ktorého po štvrtom inkasovanom góle vystriedal Jonas Hiller. V Hale Kwandong v Kangnungu sa dvoma presnými zásahmi blysli Rene Bourque a Woltek Wolski, tri asistencie si pripísal Derek Roy.

A-skupina: Švajčiarsko - Kanada 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) Góly: 48. Moser (Rüfenacht, Ambühl) - 3. Bourque (Lee, Roy), 8. Noreau (Lee, Roy), 25. Bourque (Roy), 26. Wolski (Noreau), 55. Wolski (Kelly, Ebbett). Rozhodovali: Jeřábek (ČR), Olenin - Otmachov (obaja Rus.), Dahmen (Švéd.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2802 divákov. Švajčiarsko: Genoni (26. Hiller) – Furrer, Diaz, Blum, Untersander, Geering, Du Bois, Schlumpf – Moser, Suter, Ambühl – Hollenstein, Haas, Praplan – Scherwey, Corvi, Bodenmann – Schäppi, Almond, Rüfenacht - Herzog Kanada: Scrivens – Robinson, Lee, Noreau, Genoway, Goloubef, Gragnani, Stollery – Brulé, Roy, Bourque – Thomas, Kelly, Raymond - Ebbett, Vey, Wolski – Lapierre, O'Dell, Klinkhammer - Howden

Po úvodných oťukávačkách Kanaďania zobrali opraty stretnutia do svojich rúk a už v 8. minúte viedli 2:0. Najprv prihrávku obrancu Leeho predĺžil tečom do siete Bourque a následne Lee nabil v presilovke aj Noreauovi, ktorý bez prípravy prepálil Genoniho. Pre Švajčiarov mohlo byť aj horšie, no Klinkhammerovu strelu zastavila spojnica žrde a brvna. Hral sa rýchly, fyzický hokej, v ktorom Helvéti nedokázali brzdiť akcie obhajcov titulu. V druhej tretine pridali Kanaďania ďalšie dva góly v priebehu 52 sekúnd, keď sa presadili Bourque a z brejku Wolski. Súper si musel vziať oddychový čas, neistého Genoniho nahradil v bránke Hiller. Švajčiari potom zdvihli hlavy a pritlačili favorita, Hollenstein trafil žŕdku. V 48. min. v presilovke odvolali brankára a podarilo sa im znížiť zásluhou Mosera, na viac sa však už nezmohli. Výhru Kanady spečatil v 55. minúte gólom do prázdnej bránky Wolski.