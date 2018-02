Dominika Dobrocká

Včera o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Keď jeho manželka dostala mŕtvicu, ako 79-ročný sa naučil šoférovať. Aby ju mohol voziť do nemocnice

Manželské gesto dokazujúce tu pravú a silnú lásku. Ani po rokoch to najsilnejšie nevyprchalo.

GARFORTH 17. februára - Keith Limbert je prototyp oddaného manžela. Dôkazom je, že kvôli svojej manželke sa po mnohých rokoch donútil urobiť si vodičský preukaz. Konkrétne vo veku 79 rokov. Keď bol mladší niekoľkokrát absolvoval lekcie, avšak nikdy sa nedonútil ísť na testy. Počas 58-ročného manželstva si za volant sadala výlučne iba manželka Anne. Všetko sa však zmenilo, keď babička prekonala mŕtvicu a šoférovať viac nemohla. K tejto nešťastnej udalosti došlo v roku 2015. Vtedy sa Keith odhodlal k dlho odkladanému kroku.

Muž sa po dvoch neúspešných pokusoch nevzdal a do tretice svoje vodičské oprávnenie získal. Keith teraz denne vozí svoju milovanú ženu kamkoľvek sa jej žiada. Najdôležitejšie však je, že manželku môže bez problémov kedykoľvek odviezť do nemocnice, kde sa lieči na diagnostikovanú rakovinu prsníka. „Moja manželka ma vozila cez 40 rokov. Prvýkrát to bolo v roku 1972 a ja som ani netušil, ako sa mám dobre. Starala sa o mňa dosť dlho a myslím, že je načase, aby som sa teraz staral ja o ňu. Dlžím jej to,“ úprimne povedal Keith.

Anne a Keith sa spoznali, keď mali obaja len 16 rokov. Vzali sa a dnes majú krásne tri deti a tri vnúčatá. Užívajú si život, ako sa len dá a vek si nepripúšťajú. „Po maminej mŕtvici, sa veci zmenili pre všetkých,“ prezradila ich najstaršia dcéra Shelly Bennettová. „Teraz im môj otec, ktorý sa naučil šoférovať, dal nový život,“ uzavrela.