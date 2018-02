TASR

Včera o 15:06 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rača plánuje v Krasňanoch umiestniť polopodzemné kontajnery

Samospráva zistila, že 21 stojísk s polopodzemnými kontajnermi bude zaberať iba 45 percent plochy kontajnerov oproti súčasnosti.

Na snímke polopodzemné kontajnery. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. februára (TASR) – V bratislavskej Rači, v miestnej časti Krasňany by mohli pribudnúť polopodzemné kontajnery. Nad ich inštaláciou uvažuje mestská časť, pretože v tejto lokalite je v súčasnosti 54 kontajnerových stojísk s približne 200 kusmi 1100-litrových nádob na odpad. Väčšina z nich stojí na chodníkoch či cestách a sú permanentne znečistené pre ich preplnenie. Inštaláciou polopodzemných kontajnerov by sa však počet stojísk znížil o viac ako polovicu. Informuje o tom račianska samospráva na svojom webe.

Rača sa aj preto rozhodla realizovať modernú verziu kontajnerových stojísk formou polopodzemných kontajnerov. Spoločne s tvorbou územného plánu zón Krasňany si dala vypracovať štúdiu vychádzajúcu z obhliadky súčasných stojísk v Krasňanoch. "Štúdia analyzuje všetky aspekty - lokalitu, výšku produkcie odpadu na jedného človeka a na každý vchod v rámci bytových domov, počet kontajnerov, druh odpadu, frekvenciu vývozu a podobne," približuje mestská časť. Vytypovali sa aj vhodné lokality pre osadenie polopodzemných kontajnerov. Dôraz sa pritom kládol na dostupnosť pre odvoz, stavebné a cenové aspekty, na optimalizáciu záberu verejnej zelene, tvorbu nových parkovacích miest či dostatočný odstup stojiska od okien a balkónov.

"Po prepočítaní počtu obyvateľov, súčasného množstva vyprodukovaného odpadu a frekvencie odvozu sa ukázalo, že v prípade polopodzemných kontajnerov s objemom päť metrov kubických (m3) sa počet stojísk v Krasňanoch zníži o viac ako polovicu, teda na 21 stojísk. Treba zdôrazniť aj fakt, že plocha, ktorú zaberá 1100-litrový kontajner je 1,53 metra štvorcového (m2) a zabratá plocha päť m3 polopodzemného kontajnera je 2,27 m2," spresnila Rača. Samospráva zistila, že 21 stojísk s polopodzemnými kontajnermi bude zaberať iba 45 percent plochy kontajnerov oproti súčasnosti.

Výstavba týchto stojísk polopodzemných kontajnerov v Krasňanoch by mala podľa mestskej časti vyjsť na 366.000 eur. Rača počíta aj so spolufinancovaním hlavného mesta. "Náročnosť realizácie tohto riešenia kontajnerových stojísk bude vyžadovať istú dávku trpezlivosti, aj keď magistrát sľubuje súčinnosť pri majetkovom vysporiadaní pozemkov pod stojiskami. Pri realizácii môže dôjsť aj k technickým komplikáciám, ktoré spomalia inštaláciu kontajnerov do zeme, avšak Rača je už teraz na ceste k tomu, aby sa stala ďalšou modernou a ekologickejšou mestskou časťou Bratislavy," informuje samospráva.

Prvé polopodzemné kontajnery v Bratislave umiestnili v minulom roku v Starom Meste v lokalite Žižkova – Zuckermandel a vo Vrakuni na Stavbárskej ulici. Tento rok vo februári otvorili nové stanovište na Budatínskej ulici v Petržalke a čoskoro má pribudnúť stanovište polopodzemných kontajnerov aj v Ružinove na Družicovej ulici.