TASR

Včera o 15:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Počet hedžových fondov, ktoré obchodujú s kryptomenami vzrástol

Prudký nárast finančných prostriedkov prichádza v nestabilnom čase pre kryptomeny.

Ilustračná snímka.

Londýn 15. februára (TASR) - Počet hedžových fondov, ktoré sa zameriavajú na obchodovanie s kryptomenami, sa v priebehu štyroch mesiacov do 15. februára 2018 viac ako zdvojnásobil, aj napriek výraznému poklesu hodnoty virtuálnych mien v uplynulých týždňoch. Uviedol to vo štvrtok výskumný inštitút Fintech Autonomous NEXT.

Inštitút zaznamenal v sledovanom období nárast počtu globálnych hedžových fondov s takouto stratégiou na rekordných 226. Na začiatku minulého roka bolo pritom vo svete len 37 takýchto fondov, ale do 29. augusta 2017 sa ich počet zvýšil na 55 a do 18. októbra minulého roka vzrástol na 110.

Aktíva, ktoré tieto fondy spravujú, podľa odhadu inštitútu dosiahli už 3,5 až 5 miliárd USD.

Prudký nárast finančných prostriedkov prichádza v nestabilnom čase pre kryptomeny. Najznámejšia digitálna mena bitcoin, ktorá vlani v decembri atakovala hranicu 20.000 USD (16.196,95 eura), už stratila 70 % svojej hodnoty a v januári sa prepadla pod 6000 USD. Jej januárové výsledky boli najhoršie za tri roky.

Bitcoin odvtedy časť strát zmazal, ale jeho hodnota je stále nižšia ako 10.000 USD.

Rovnaké poklesy zaznamenali aj ďalšie kryptomeny. Takzvaný "trhový strop" všetkých virtuálnych mien - ich cena vynásobená počtom vydaných mincí - v súčasnosti predstavuje 465 miliárd USD, podľa webovej stránky Coinmarketcap je to výrazný pokles z viac ako 830 miliárd USD začiatkom januára.

(1 EUR = 1,2348 USD)