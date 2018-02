TASR

Včera o 14:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní Most-Híd: Dopravné značky v menšinových obciach môžu byť dvojjazyčné

Má ísť podľa jeho slov o značky zákazové, napríklad tú, na ktorej je napísané Prejazd zakázaný, ďalej príkazové, značky informatívne prevádzkového charakteru, smerové značky aj dodatkové tabule.

Na archívnej snímke zľava podpredseda Mostu-Híd, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz a splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 15. februára (TASR) - Dopravné značky v obciach s menšinovým obyvateľstvom môžu byť dvojjazyčné. Informovali o tom predstavitelia Mosta-Híd. "Odstránili sme administratívne prekážky pre postupné zavedenie dvojjazyčných dopravných značiek s textovým nápisom," uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave vládny splnomocnenec pre národnostné menšiny László Bukovszky.

Má ísť podľa jeho slov o značky "zákazové", napríklad tú, na ktorej je napísané "Prejazd zakázaný", ďalej "príkazové", značky "informatívne prevádzkového charakteru", smerové značky aj dodatkové tabule. "Je to obrovský úspech pre menšiny," vyhlásil Bukovszky. Nepočíta sa podľa neho s plošnou výmenou tabúľ. Závisieť to bude od záujmu aj finančných možností. Zároveň poukázal, že obcí, ktorých by sa to mohlo týkať, je viac ako 600.

Poukázal aj na pozmeňujúci návrh k nedávno schválenému zákonu o obecnom zriadení. Zákon po novom rieši situáciu tzv. nefunkčných obcí. Ide o tie, v ktorých sa ani v opakovaných voľbách do orgánov samosprávy nepodarí zvoliť žiadny orgán obce, teda starostu alebo obecné zastupiteľstvo. Po novom ju bude môcť vláda svojím nariadením pričleniť k susediacej obci, tá s tým však musí súhlasiť. Poslanec Mosta-Híd Peter Antal presadil, aby sa pri pričleňovaní muselo brať do úvahy aj národnostné zloženie obce, ktorá sa má pričleniť k susediacej obci. Podpredseda strany a vládny rómsky splnomocnenec Ábel Ravasz opatrenia ocenil. "Most-Híd pracuje na tom, aby sme posilnili pozíciu menšín a aj sa nám to darí," uviedol. Poukázal aj na snahu, aby tiesňová linka 112 poskytovala pomoc i v jazyku menšín.