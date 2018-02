P. Fialková strieľala radikálne lepšie: Raz to vybielim celé

TASR

Slovenská biatlonistka obsadila vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch piate miesto a zvýraznila radostný deň slovenských farieb.

Slovenská biatlonistka Ivona Fialková na strelnici vo vytrvalostných pretekoch na 15 km počas XXIII. zimných olympijských hier 15. februára 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. — Foto: TASR/Martin Baumann

Pjongčang 15. februára (TASR) - Nie je to jej obľúbená disciplína, ale na zimných olympijských hrách v Pjongčangu i v celom ročníku zatiaľ najúspešnejšia. Biatlonistka Paulína Fialková obsadila vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch piate miesto a zvýraznila radostný deň slovenských farieb.

Fialková má za sebou chorobu i strelecky nevydarenú stíhačku, v ktorej si pripísala až osem chýb. Na strelnici zredukovala počet nepresných rán na jedinú, zásluhou čoho na vrcholnom podujatí vyrovnala umiestnenie z podujatia Svetového pohára v Östersunde: "Určite som spokojná a šťastná, že som tam nechala len tú jednu ranu, aj keď vždy aj jedna zamrzí. Každá sa dá trafiť a raz určite príde aj deň, keď to vybielim celé. Čo by som však dala pred ZOH a po chorobe za takéto výsledky. Musím byť vďačná aj za to, čo je," povedala Fialková, ktorá v Pjongčangu začala jedenástou priečkou v šprinte. Potom prišla stíhačka a v nej 38. pozícia, nenechala sa však ňou vyviesť z miery: "Bola to trocha smola, nebrala som si k srdcu, že by som teraz nevedela strieľať."

Vytrvalostné preteky sa mali pôvodne konať v stredu, ale pre nepriaznivé poveternostné podmienky ich jury presunula o deň neskôr. Fialkovej aj necelých 24 hodín pomohlo na ďalšiu regeneráciu zo zdravotných problémov: "Odchádza to pomaly, ale zo dňa na deň je to lepšie. Chýba mi ešte drobný krôčik k dokonalosti, no už je to dobré. Určite mi pomohlo, že preložili preteky, lebo v stredu bol nepríjemný točivý vietor, aj keď to tak nevyzeralo. Bola som na tréningu a naozaj sme s dievčatami nechávali veľa rán mimo. Som skutočne rada, že to preložili, cítila som v kostiach, že pokiaľ to preložia, bude to lepšie. A aj bolo. Podmienky boli podobné ako cez šprint, keď som prišla na strelnicu, fúkal rovnaký vietor ako na nástrele, takže som nemusela korigovať mieridlá ani na jednej položke."

Reprezentačná trénerka žien Anna Murínová po prvom Kuzminovej striebre vyjadrila nádej, že okrem nej zabojujú aj mladšie kolegyne. Fialková prijala výzvu hneď v nasledujúcej súťaži a v mixzóne sa od Murínovej dočkala vrúcneho objatia. Mohli sa radovať nie z jedného, ale už dvoch vynikajúcich umiestnení: "Teším sa, gratulujem Nasti, opäť to tam dala, je fenomenálna. No a ja sa budem tešiť zo svojho výsledku a pracovať na sebe ďalej."

Odmena za prácu sa dostavila v najnáročnejšej súťaži jednotlivkýň. Nielenže biatlonistky absolvujú pätnásť kilometrov na trati, každý netrafený terč sa trestá minútou navyše: "Nebola to súťaž, na ktorú by som sa tešila najviac. Išla som si svoje, neriešila som ostatných. Sústredila som sa na streľbu, bežala som tak, aby som dokázala trafiť. Ukázalo sa, že toto sú preteky o streľbe a treba tomu prispôsobiť beh. V tejto sezóne sa mi najviac darí vo vytrvalostných pretekoch, v minulej to bolo ináč, v budúcej to môže byť zase ináč."

