TASR

Dnes o 12:16 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kuzminová po ďalšom striebre: Toľko práce nemôže vyjsť nazmar

Slovenská bitalonistka spravila o dve strelecké chyby menej než v strieborných stíhacích pretekoch a zdolala ju iba Švédka Hanna Öbergová, ktorá na to potrebovala životný výkon.

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová sa raduje zo striebornej medaily vo vytrvalostných pretekoch na 15 km počas XXIII. zimných olympijských hier 15. februára 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. — Foto: TASR/Michal Svítok

Pjongčang 15. februára (TASR) - Plynuli posledné sekundy do jej štartu a slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová vysmiato mávala do televíznej kamery. Vtedy ešte nemohla vedieť, ako dopadnú štvrtkové olympijské vytrvalostné preteky v Pjongčangu, vedela však, že v prípade dobrej streľby má obrovskú šancu na ďalšiu medailu.

Kuzminová sa tak od úvodných metrov sústredila na svoj výkon na trati i na strelnici. Spravila o dve strelecké chyby menej než v strieborných stíhacích pretekoch a zdolala ju iba Švédka Hanna Öbergová, ktorá na to potrebovala životný výkon. Slovenská reprezentantka na pódiu opäť kývala, no už oveľa mohutnejšie než na začiatku: "Vytrvalostné preteky sú o streľbe, samozrejme, bežecký čas potešil. Som rada, v každej súťaži robím pokrok, som pokojnejšia, ale potrebovala som ešte lepšie strieľať. Som uvoľnená a vnútorne spokojná, šprint bol ako vedro studenej vody, po ktorom som pocítila, že pokiaľ nejde o život, nejde o nič. Viem, ako dobre sme sa pripravovali na túto sezónu aj na zimné olympijské hry, takže výsledky mali prísť. Nemôže predsa toľko práce odísť len tak. Na trať som prišla ukázať, na čo mám."

Tridsaťtriročná Kuzminová je už držiteľka piatich olympijských medailí, ktoré získala na troch ZOH za sebou. Doteraz mala na konte dve zlaté zo šprintu a dve strieborné zo stíhačky, no vo vytrvalostných pretekoch sa jej na minulých ZOH darilo najmenej zo všetkých individuálnych disciplín. V Soči 2014 bola 27., pred ôsmimi rokmi vo Vancouveri ešte o dvanásť priečok nižšie, vo štvrtok sa to však zmenilo. Kuzminová štartovala so šestkou a finišovala prvá z favoritiek. Spokojná s výkonom bola, už keď čakala na konečné výsledky a potvrdenie strieborného úspechu prišlo ako bonus: "Už stíhačka sa vydarila a dnes to bol tiež slušný výsledok. Snažila som sa nebyť pod tlakom, každopádne, aj keby to nedopadlo na medailu, stále by to bolo dobré. Takto je to neskutočné."

Bežecká forma slovenskej biatlonistky je už rutinným konštatovaním, okrem poctivého tréningu sa za ňou skrýva aj servis, ktorý nezabudla pochváliť: "Ak sú bežky takto fantasticky pripravené, športovec proste letí, ako keby mal krídla za chrbtom. Samozrejme, na trati som aj unavená a bojujem, ale ide to ľahšie." Kuzminová vďaka behu dokáže o najvyššie pozície súperiť aj s viacerými streleckými chybami, s dvoma sa vo vytrvalostných pretekoch dalo pomýšľať aj na zlato: "Nevravela som si, že musím každú jednu ranu trafiť, ale vypracovať. Žiadnu som nezanedbala, musím sa porozprávať s trénerom, kde boli tie minuté výstrely. Pri poslednom dvadsiatom terči som si uvedomovala, že chyba by znamenala minútu navyše a dala som si záležať. Potom som sa nadýchla, vydýchla a vymerala ho tak, aby padol."