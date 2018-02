Prieskum: Podnikanie ohrozuje vymáhateľnosť práva aj kvalita vzdelania

TASR

Slovenskí lídri veria v rast svojich firiem o niečo menej ako v minulom roku, ale stále až 79 % z nich je presvedčených, že tržby ich firiem budú rásť.

Bratislava 15. februára (TASR) - Generálni riaditelia firiem na Slovensku počítajú s rastom svetovej ekonomiky v tomto roku. V takýto vývoj verí tretina lídrov v biznise. Taktiež očakávajú aj rast tržieb, či zvyšovanie počtu zamestnancov. Za najväčšiu hrozbu pre podnikanie na Slovensku však už niekoľko rokov považujú vymáhateľnosť práva a kvalitu vzdelávania. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti PwC, ktorého sa zúčastnilo 147 generálnych riaditeľov.

Slovenskí lídri veria v rast svojich firiem o niečo menej ako v minulom roku, ale stále až 79 % z nich je presvedčených, že tržby ich firiem budú rásť. Viac ako polovica firiem plánuje zvyšovať počty zamestnancov. Recesiu alebo hospodársku krízu očakáva o dva až päť rokov viac ako polovica šéfov firiem, aj keď pätina nepočíta vôbec s takou veľkou krízou ako v roku 2008. Len 14 % firiem plánuje znižovať počty zamestnancov a 59 % z nich tvrdí, že dôvodom je zavádzanie automatizácie a nových technológií. Viac ako polovica riaditeľov pociťuje aj rastúci tlak na to, aby firmy prinášali stanovené obchodné výsledky v kratších lehotách.

Pozitívne očakávania sa odzrkadlili aj pri plánovaní znižovania nákladov. V roku 2016 až 68 % riaditeľov očakávalo znižovanie nákladov, v minulom roku 40 % a tohto roku len 22 %. Za najväčšiu hrozbu v podnikaní považujú biznis lídri na Slovensku dostupnosť kľúčových schopností a tvrdia, že je ťažké získať talentovaných ľudí s digitálnymi zručnosťami. Pričom viac ako dve tretiny je znepokojených, či digitálne zručnosti ovládajú zamestnanci a riadiaci pracovníci vo firme, takisto v odvetví, v ktorom podnikajú, a tiež v slovenskej populácii. "Školstvo neprináša dlhodobo na trh takých ľudí, akých by si biznis prial. Riaditelia si uvedomujú, že nebudú musieť len implementovať nové technológie a zmeniť personálne stratégie, ale aj zatraktívniť značku a investovať do vzdelávania, koučovania, rekvalifikácie a do náročnejšieho riadenia tímov a firiem, pretože výchovu a rozvoj svojich ľudí budú musieť niesť na svojich ramenách viac a bude to drahé," skonštatoval manažér PwC Alex Šrank.

Stále pritom platí, že najväčšími hrozbami pre podnikanie na Slovensku sú už niekoľko rokov vymáhateľnosť práva a kvalita vzdelania. Šéfovia firiem riešia aj daňovú stratégiu firmy, pričom až 87 % z nich považuje za najdôležitejšiu transparentnosť a vyhnutie sa negatívnej publicite súvisiacej s platením daní pod vplyvom rôznych daňových káuz a únikov dokumentov z daňových rajov vo svete.

Tretina šéfov na Slovensku tvrdí, že významný prvok neistoty prinášajú do ich podnikania aktuálne zmeny v oblasti daní a v prístupe správcov dane na Slovensku a v zahraničí. Dve tretiny riaditeľov tvrdia, že odstránenie odvodových stropov obmedzuje investičný potenciál firmy. Viac ako polovica lídrov očakáva, že sa ich výdavky spojené so správou daní zvýšia, pričom len pätina riaditeľov plánuje v blízkej budúcnosti úplnú automatizáciu niektorých daňových procesov. Navyše, podľa štúdie Paying Taxes 2018 daňové a odvodové zaťaženie na Slovensku je najvyššie v rámci krajín V4 a o tretinu vyššie, než je v Európskej únii a v Európskom združení voľného obchodu.