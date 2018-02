SZČO sa neznížia minimálne sociálne odvody

TASR

Novelu zákona o sociálnom poistení na rokovanie predložila dvojica nezaradených poslancov Jozef Mihál a Miroslav Beblavý.

Miroslav Beblavý, Jozef Mihál, archívna kombosnímka. — Foto: TASR

Bratislava 15. februára (TASR) – Minimálne odvody na sociálne poistenie sa neznížia. Parlament odmietol novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú na rokovanie predložila dvojica nezaradených poslancov Jozef Mihál a Miroslav Beblavý.

Spoločne navrhovali, aby minimálne poistné pre samostatne zárobkovo činné osoby, ale i dobrovoľne poistené osoby bolo určené z vymeriavacieho základu vo výške 30 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné, teda vo výške 30 % priemernej mzdy zistenej za kalendárny rok dva roky spätne. SZČO by mala stále nárok aj na minimálny dôchodok.

Pri predpoklade, že priemerná mzda za rok 2017 bude približne 950 eur, by to znamenalo pre rok 2019 minimálny vymeriavací základ vo výške približne 285 eur a minimálne poistné na sociálne poistenie približne 94,50 eura mesačne, respektíve 1134 eur ročne. Schválením návrhu by sa znížilo minimálne poistné na sociálne poistenie približne o 63 eur mesačne, respektíve o 756 eur ročne.