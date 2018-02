TASR

Okruh poistencov štátu na dôchodkové poistenie sa nerozšíri

NRSR, archívna snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 15. februára (TASR) - Okruh ľudí, za ktorý platí štát dôchodkové poistenie, sa nerozšíri. Trojica opozičných poslancov Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Jozef Mihál (nezaradený) a Simona Petrík (nezaradená) totiž neuspeli v parlamente s novelou zákona o sociálnom poistení, ktorou chceli opraviť nedostatky z praxe pri dôchodkovom poistení.

Navrhovali rozšíriť okruh poistencov štátu aj na prípady, keď poistenci nespravodlivo vypadávali zo systému, v dôsledku čoho by mali nárok na nižší dôchodok. Medzi poistencov štátu navrhovali zaradiť pracovných asistentov, ktorí poskytujú pomoc pri činnosti samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Pracovní asistenti by tak boli zrovnoprávnení s osobnými asistentmi. Tiež presadzovali, aby štát platil dôchodkové poistenie aj za osoby, ktoré sú zamestnancami, povinne poistenými SZČO alebo dobrovoľne poistenými osobami v prípadoch, kedy sami neplatia poistné z dôvodu ošetrovania blízkej osoby alebo z dôvodu práceneschopnosti.

Poslanci upozornili na to, že podľa súčasnej právnej úpravy výpadok vlastného príjmu pre týchto ľudí znamená, že sa im to v budúcnosti premietne do nižšieho starobného dôchodku, či dokonca do zániku nároku na minimálny dôchodok. "Návrh predstavuje posilnenie princípu solidarity v dôchodkovom poistení a bude garantovať lepší dôchodok osobám, ktoré sú poistené, pracujú alebo podnikajú, ale z dôvodu zdravotných problémov, respektíve zdravotných problémov ich detí u nich dochádza k výpadku príjmov," priblížili ciele novely poslanci v predkladacej správe k novele zákona.