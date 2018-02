TASR

Dnes o 11:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní Maximálne dve funkčné obdobia pre riaditeľov škôl neprešli

Prax však podľa Žarnaya jednoznačne ukazuje, že riaditeľ školy, ktorý vykonáva túto funkciu na jednom pôsobisku viac ako dve funkčné obdobia, veľmi často stráca nadhľad.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 15. februára (TASR) - Limitovanie výkonu funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia maximálne na dve po sebe idúce funkčné obdobia sa zavádzať nebude. Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok nepodporili návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od Ota Žarnaya (nezaradený), ktorý chce takéto obmedzenie zaviesť.

Ako tvrdil, výkon funkcie riaditeľa školy je mimoriadne náročný a často spôsobuje aj postupné vyhorenie jedinca. "S ubúdajúcimi silami sa stráca aj inovatívnosť, proaktívny prístup a množia sa chyby najmä v riadení a komunikácii," povedal.

Prax podľa Žarnaya jednoznačne ukazuje, že riaditeľ školy, ktorý vykonáva túto funkciu na jednom pôsobisku viac ako dve funkčné obdobia, veľmi často stráca nadhľad, rutinne reaguje na prichádzajúce problémy a hlavne odráža sa to na škole samotnej, na jej stagnácii a tým aj zvyšujúcej sa nespokojnosti pedagógov a rodičov. "Rovnako by sa limitovaním funkčných období predchádzalo ukotvovaniu politicky spriaznených nominantov na postoch riaditeľov škôl, ako aj eliminácii otvoreného, no najmä skrytého bossingu voči pedagogickým a ostatným pracovníkom škôl," dodal Žarnay.