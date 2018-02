TASR

Dnes o 11:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vlhová v slalome miesto jednotky 3-ku, Zuzulová vyštartuje s osmičkou

U Vlhovej je to zmena o dve čísla, v pôvodnom žrebe na stredu dostala jednotku. Záleží vždy na okolnostiach pretekov, ale u prvých 4-5 štartujúcich je všeobecne jedno, ktoré číslo si vytiahnu.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Pjongčang 15. februára (TASR) - Elitné slovenské olympioničky z lyžiarskej sekcie môžu mať z nového žrebu slalomovej súťaže radosť. Petra Vlhová sa v piatok na trať vydá s trojkou a Veronika Velez-Zuzulová s osmičkou.

U prvej je to zmena o dve čísla, v pôvodnom žrebe na stredu dostala jednotku. Záleží vždy na okolnostiach pretekov, ale u prvých 4-5 štartujúcich je všeobecne jedno, ktoré číslo si vytiahnu. Postupne sa však práve v tejto disciplíne, kde pre hustotu bránok časté a silné hranenie lyží ničí povrch, podmienky zhoršujú. Aj z toho pohľadu je pre Velez-Zuzulovú skvelá správa, že v druhej skupine žrebovanej 15-ky dostal to najvýhodnejšie číslo, pričom aj pôvodná deviatka bola veľmi dobrá.

Čerstvá olympijská víťazka v obrovskom slalome, Američanka Mikaela Shiffrinová nastúpi s číslom 4. Na štart slalomu (2.15/5.45 SEČ) sa chystajú aj Barbara Kantorová (51.) so Soňou Moravčíkovou (52.) a pre ne to bude test do ďalších súťaží a prípadne aj interný nominačný boj o náhradnícku pozíciu v súťaži tímov.

Ešte nikdy v histórii zimných olympiád nemalo Slovensko v jednej súťaži taký dvojitý pretekársky ekrazit, ako v stredajšom slalome. Petra Vlhová je jednoznačná ašpirantka na medailu a Veronika Velez-Zuzulová napriek vynechanej sezóne na popredné umiestnenie nie ďaleko od pódia. Jej momentálnu fazónu určiť ťažko, ale nie je vylúčené, že v poslednom olympijskom slalome zaútočí tiež na cenný kov, ktorý by ozdobil jej obdivuhodnú kariéru. Nebude mať ešte rozlúčku s vrcholovou kariérou, ale je možné, že s tou klasickou áno. Po olympijskom slalome už nemusí absolvovať do konca sezóny žiadny iný.

Petra Vlhová, Mikaela Shiffrinová, Wendy Holdenerová a Frida Hansdotterová, to sú ašpirantky na slalomové zlato. V druhom slede je viacero pretekárok s chúťkami na prenikavý výsledok a medzi nimi aj Veronika Velez-Zuzulová. Vďaka nej bude slalom za každých okolností dýchať do histórie, ale míľnikových okamihov očakáva slovenská verejnosť viac.

vyslaní redaktori TASR ph ak