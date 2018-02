TASR

Skvelá správa pre milovníkov mačiek: V Poprade otvoria klub, v ktorom budú hosťom robiť spoločnosť mačky

Hostia sa tak môžu zoznámiť so štyrmi mačacími slečnami, a to Nastasiou, Herou, Mafiou a Donatou.

Poprad 15. februára (TASR) – Občianske združenie (OZ) Ostrov pokoja zriadilo pre obyvateľov i návštevníkov Popradu zaujímavý klub, v ktorom budú hosťom pri káve či dezerte robiť spoločnosť štyri mačky dvoch plemien – ragdoll a britská krátkosrstá. Oddýchnuť si tam budú môcť od piatka 16. februára.

Cat Café Club, ktorý možno nájsť v Poprade-Veľkej na Scherfelovej ulici, je pre štvornohých domácich miláčikov podľa iniciátorov celej myšlienky domovom, kde sa hrajú, jedia aj spia. Vo svete sú podobné kluby podľa nich hitom, na Slovensku ich funguje zatiaľ len niekoľko. "Je dokázané, že mačky sú výborné liečiteľky. Znižujú stres, pomáhajú pri úzkostiach, depresiách aj iných psychických problémoch. Zlepšujú náladu a dokážu vyčariť úsmev aj na tvári najväčšieho pesimistu," informoval predseda OZ Peter Lipták.

Hostia sa tak môžu zoznámiť so štyrmi mačacími slečnami, a to Nastasiou, Herou, Mafiou a Donatou. "Mačky majú známy pôvod, testy na infekčné choroby, platnú vakcináciu a sú pravidelne kontrolované veterinárom. Klub je upravený tak, aby sa zvieratá v žiadnom prípade nedostali do priestorov, v ktorých sa pripravuje občerstvenie," zdôraznila podpredsedníčka OZ Mária Lukačková.

Myšlienka vytvoriť takýto priestor dozrievala postupne. Zrodila sa v hlave rozvedenej ženy, ktorá si uvedomila, že mnoho ľudí, či už mladých, alebo starých, je osamelých, chýba im dotyk, pohladenie. Práve tie, ako i mnohé iné, im podľa nej dokážu vykúzliť mačky svojou tichou, no zároveň hravou a upokojujúcou povahou. "Na ďalšej ceste životom som stretla podobného nadšenca s veľkým srdcom, ktorý 'mačaciemu projektu' ako jediný v mojom okolí uveril a išiel do toho so mnou," doplnila Lukačková.

Aktivity Cat Café Clubu v Poprade sú financované predovšetkým z darov. Nenájdete tam preto žiadny cenník, tak ako to býva zvykom. Na tomto mieste návštevníkov pohostia, no bude len na ich zvážení či a akým finančným darom podporia jeho činnosť.