TASR

Dnes o 11:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ramsay mal dva time-outy, Graňák: Slovami nás vyzlieka donaha

Kanadský tréner šíri okolo seba charizmu vyrovnaného človeka, ktorý vie čo robí, vystupuje zdvorilo, ale s jemnou emóciou a priamo.

Na snímke slovenská striedačka. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 15. februára (TASR) - Brankár Branislav Konrád sa počas zápasov nenechá rozptyľovať, preto ani nechodí k striedačke. Najmä nie, ako tam tréner káže. Napokon, tréner v oddychových časoch rieši herný systém, chyby a akcie korčuliarov.

Počas prvého olympijského vystúpenia slovenských hokejistov mal Craig Ramsay dôvod na time-out už v 5. minúte, Olympijskí športovci z Ruska pálili ako na strelnici a viedli 2:0. Ale nezobral si ho, ušetril si tento moment pre záver zápasu, aby chlapcom rozdal metodické karty na udržanie senzačného vedenia 3:2. V tej 5. minúte pomohla prozaická dohra gólu v sieti Konráda, teda posúdenie videom. Nebol to len obyčajný zhluk hráčov, ktorí dopĺňajú tekutiny a počúvajú rôzne pokyny trénerov. "Áno, prihovoril sa nám, povedali sme si nejaké veci, bolo treba zastaviť ruský tlak. Bolo treba hrať jednoduchšie a zbaviť sa nervozity. Som rád, že sa nám to podarilo," konštatoval kapitán Tomáš Surový.

Sám šéftréner pre TASR potvrdil, že "hodil" voči zverencom reč: "Povedal som im - je to ešte dlhý zápas, teraz nesmieme spanikáriť. My musíme niečo zmeniť, to, čo sme doteraz nerobili dobre. Len preto, že sme pozadu ešte nie je po zápase. No a hneď na to sme výborným spôsobom odvrátili oslabenie a potom aj ďalšie. Mali sme pár skvelých blokov a potom sme zrazu strelili gól. A šanca bola tu." Craig Ramsay zdôraznil ešte raz hru v oslabení: "Bola taká silná! Som na chlapcov skutočne hrdý."

O oni na neho. Kanadský tréner šíri okolo seba charizmu vyrovnaného človeka, ktorý vie čo robí, vystupuje zdvorilo, ale s jemnou emóciou a priamo. Asistent kapitána Dominik Graňák ho pre TASR opísal takto: "V prvom rade je totálny profesionál. Hokejovo je vždy perfektne pripravený na mítingy, na tréningy i zápasy. Za tie roky má toľko skúseností, že sa nenechá ničím prekvapiť, minimálne to nenechá na sebe poznať, to je dôležitá vec. To súvisí s jeho povahou, je pokojný, vnímavý, vie sa samozrejme aj nahnevať, ale jeho prejav nie je nejaký hlučný. Vyberá slová, že nemusí kričať a aj tak to hráčovi lezie pod kožu. Slovami nás vyzlieka donaha."

vyslaní redaktori TASR ph ak