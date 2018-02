TASR

Snehové správy: Svoje brány otvorilo okolo 85 areálov

Výška snehovej vrstvy sa pohybuje od 30 do 70 centimetrov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Miroslava Siváková

Bratislava 15. februára (TASR) - Lyžovačka je v týchto dňoch ideálna. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Na západe Slovenska, ale aj v Tatrách a na severovýchode pripadli v posledných dvoch dňoch aj nové centimetre snehu.

Výška snehovej vrstvy sa pohybuje od 30 do 70 centimetrov, no v niektorých vysokohorských lokalitách je to aj viac. Štyridsať až 50 cm snehu je napríklad v Drienici, v Čičmanoch a v Kokave-línii, 30 až 40 cm v Ski Čertove v Javorníkoch, na Podbanskom a v Košútke v Hriňovej.

Pol metra snehu hlási Malinô Brdo a Salamandra resort, do jedného metra Skalka a nad jeden meter Čertovica, Lomnické sedlo a Vrátna-Chleb. Sneh je zmrznutý až prachový. V prevádzke je okolo 85 lyžiarskych areálov, cez víkend to bude minimálne 90.

Akcie 15. – 16. 2., Valčianska dolina, 50. ročník Memoriálu Janka Nováka, medzinárodné lyžiarske preteky v alpských disciplínach. 16. – 18. 2., Vyšná Boca, Snowboardové preteky. 17. 2., Svit-Lopušná dolina, Retro sobota a Valentín v Lopuške 17. 2., Nižná Uhliská, ORAVAMAN - O cenu Ski centra Nižná, lyžiarske preteky žiakov a predžiakov. 17. 2., Krahule, Ski karneval a zabíjačka na svahu 17. 2., Čertov – Lazy pod Makytou, Čertovská akcia – zabíjačkové špeciality, kotlíkový guláš, tanečné vystúpenie 17. 2., Zuberec-Janovky, Slovenský pohár predžiakov, 6. kolo 17. 2. – 18. 2., Štrbské Pleso - Furkota, Memoriál Jozefa Krasulu st., preteky v slalome a obrovskom slalome 18. 2., Poráč-Brodok, verejné preteky v lyžovaní

Nízke Tatry Čachovo - Selce 50 - 60 cm veľmi dobré Donovaly 45 – 60 cm veľmi dobré Chopok juh - Kosodrevina 40 - 50 cm veľmi dobré Chopok juh - Srdiečko 30 - 50 cm dobré Chopok sever 30 - 50 cm veľmi dobré Krpáčovo 40 - 60 cm veľmi dobré Liptovská Teplička 45 - 65 cm veľmi dobré Mýto pod Ďumbierom 50 - 80 cm veľmi dobré Závažná Poruba 50 - 70 cm veľmi dobré Pavčina Lehota 20 - 50 cm veľmi dobré Polomka - Bučník 40 cm veľmi dobré Čertovica 90 - 120 cm veľmi dobré Čierny Balog 30 - 50 cm veľmi dobré Telgárt 70 - 90 cm veľmi dobré Šachtičky 50 - 60 cm veľmi dobré Tále 50 - 70 cm veľmi dobré Vyšná Boca 60 - 70 cm veľmi dobré Vysoké Tatry Štrbské Pleso 80 cm veľmi dobré Tatranská Lomnica 65 - 155 cm veľmi dobré Starý Smokovec 50 cm veľmi dobré Dolný Smokovec - Pod lesom 40 cm veľmi dobré Kubašok - Sp. Bystré 40 cm veľmi dobré Podbanské 30 - 40 cm veľmi dobré Snowpark Lučivná 50 - 60 cm veľmi dobré Tatrasvit-Lopušná dolina 60 - 70 cm veľmi dobré Svit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré Belianske Tatry Bachledka Ski and Sun 80 cm veľmi dobré Bachledova DENY 30 - 90 cm veľmi dobré Monkova dolina 70 cm veľmi dobré STREDNICA - Ždiar 60 cm veľmi dobré STRACHAN - Ždiar 80 - 90 cm veľmi dobré Západné Tatry Roháče - Spálená dolina 80 - 95 cm veľmi dobré Oravice 50 - 60 cm veľmi dobré Zuberec - Janovky 60 cm veľmi dobré Žiar - Dolinky 40 - 50 cm dobré Veľká, Malá Fatra, Strážovské vrchy Jasenská dolina 30 - 50 cm veľmi dobré Fačkovské sedlo 30 - 60 cm dobré Malinô Brdo 50 cm veľmi dobré Snowland - Valčianska dolina 60 cm veľmi dobré Športcentrum Lučivná 35 - 45 cm veľmi dobré Vrátna - Paseky 50 - 80 cm veľmi dobré Vrátna - Chleb 50 -180 cm veľmi dobré Vrátna - Poludňový Grúň 20 - 70 cm veľmi dobré Čičmany 40 - 50 cm veľmi dobré Kremnické a Štiavnické vrchy Krahule 50 - 60 cm veľmi dobré Králiky 75 - 80 cm veľmi dobré Skalka arena 80 - 100 cm veľmi dobré Salamandra Resort 50 cm veľmi dobré Veporské a Stolické vrchy Kokava - línia 40 - 50 cm veľmi dobré Ski Royal Látky 40 - 45 cm veľmi dobré Vyšná Slaná 40 - 60 cm veľmi dobré Košútka - Hriňová 30 - 40 cm veľmi dobré Pohronský Inovec Drozdovo 15 - 40 cm veľmi dobré Považský Inovec Bezovec 10 - 40 cm veľmi dobré Kálnica 20 cm dobré Malé Karpaty, Biele Karpaty Pezinská Baba 15 - 30 cm dobré Stará Myjava 40 cm veľmi dobré Zochova chata 10 - 30 cm dobré Javorníky Kohútka 30 - 60 cm veľmi dobré Orava a Kysuce Čertov - Lazy p. Makytou 20 - 40 cm veľmi dobré Makov 40 - 45 cm veľmi dobré SNOWPARADISE Veľká Rača 30 - 45 cm veľmi dobré Športcentrum Oščadnica 15 - 30 cm dobré Oravská Lesná 55 - 70 cm veľmi dobré Oravský Podzámok 45 - 50 cm veľmi dobré Krušetnica 40 - 60 cm veľmi dobré Kubínska hoľa 40 - 60 cm veľmi dobré Zábava - Hruštín 50 - 60 cm veľmi dobré Brezovica 30 - 40 cm dobré Nižná Uhliská 40 cm veľmi dobré Vitanová 55 - 70 cm veľmi dobré Kasárne - Javorníky 60 - 90 cm veľmi dobré Východné Slovensko Litmanová 60 - 70 cm veľmi dobré Vyšné Ružbachy 60 cm veľmi dobré Levočská dolina 40 - 60 cm veľmi dobré Jahodná 40 - 60 cm veľmi dobré Plejsy 50 - 60 cm veľmi dobré Gugel - Mlynky 60 - 80 cm veľmi dobré Vernár - Studničky 50 - 70 cm veľmi dobré Mraznica - Hnilčík 40 - 50 cm veľmi dobré Renčišov - Búče 30 - 55 cm veľmi dobré Nižná Polianka 30 - 50 cm veľmi dobré Drienica 40 - 50 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Dobré až veľmi dobré podmienky a mrazivé teploty pretrvávajú aj v Alpách. Od začiatku týždňa pripadlo vo vysokých polohách 15 až 20 cm nového snehu. Horné časti rakúskych ľadovcov sú pokryté 2,5 až 4 m snehovou vrstvou, no napr. Dachstein hlási až do 5,5 m snehu.