TASR

Dnes o 10:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pripraveným cestovateľom sa ľahšie zvládajú problémové situácie

Počas ciest môžu dovolenkujúcich zaskočiť rozličné nepríjemné situácie, či už je to úraz, alebo choroba, autonehoda, vysoká pokuta, spôsobená veľká škoda, krádež osobných vecí či strata batožiny.

Ilustračná snímka — Foto: TASR

Bratislava 15. februára (TASR) - Mnohí Slováci sa už pripravujú na blížiace sa jarné prázdniny spojené s lyžovačkou, wellnessom alebo výletmi do prírody nielen doma, ale aj v zahraničí. Platí však pravidlo, že pripraveným cestovateľom sa ľahšie zvládajú prípadné problémové situácie. Pomôcť dokáže aj kreditná karta so svojimi asistenčnými službami, napríklad pri autonehode či poruche vozidla.

Počas ciest v zahraničí môžu dovolenkujúcich zaskočiť rozličné nepríjemné situácie, či už je to úraz, alebo choroba, autonehoda, vysoká pokuta, spôsobená veľká škoda, krádež osobných vecí či strata batožiny. Všetko to značne komplikuje pobyt v cudzine. Samozrejmosťou je mať pri vycestovaní za hranice uzavreté cestovné a úrazové poistenie, z ktorého sa hradia náklady spojené s riešením uvedených nepríjemných životných situácií, ktoré sa môžu pohybovať aj v desiatkach tisíc eur.

Okrem poistenia však môže v niektorých prípadoch pomôcť aj kreditná karta, ktorá väčšinou zahŕňa i užitočné asistenčné služby. Kreditky vydávané rôznymi finančnými inštitúciami sa však značne líšia v tom, aké služby poskytujú svojim klientom.

"Vo vlastnom záujme si zistite, čo a do akej výšky plnenia vám vaša karta poskytuje, môže sa vám to hodiť. Niektoré zo služieb sa môžu vzťahovať len na územie Slovenska, keď napríklad pri náhlej hospitalizácii zdravotná asistencia zahŕňa nadštandardné ubytovanie či pobyt s dieťaťom v nemocnici. Niektoré asistenčné služby zase platia aj v zahraničí, ako je trebárs sprostredkovanie okamžitej pomoci pri autonehode či poruche auta. Vďaka tejto službe na kredike tak môžete dostať rýchlu pomoc s opravou, odvozom do servisu, náhradnou dopravou či so zabezpečením ubytovania. V kritickej situácii stačí vytočiť číslo asistenčnej služby a operátor by sa mal o všetko podstatné postarať," radí analytik spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit Roman Müller.

Podľa jeho slov je jej využitie v zahraničí nielen pri problémových situáciách, ale aj pri bežných každodenných činnostiach. "Ak máte kreditnú kartu a doma ju veľmi nepoužívate, do zahraničia si ju minimálne ako záchranu pre prípad finančnej núdze radšej zoberte. Pred cestou sa ale uistite, či je ešte platná a aktívna. Platnosť si overíte priamo na karte, kde je vyrazený mesiac a rok jej expirácie. Či je karta aktívna, jednoducho zistíte pri menšej testovacej platbe v obchode. Pred cestou si tiež na karte môžete zmeniť limity platieb, aby ste si boli istí, že vám zahraničný obchodník nestiahne z účtu viac peňazí, ako by mal. Limity sa dajú väčšinou nastaviť v internetbankingu alebo v pobočke vašej banky," uzatvára Müller.