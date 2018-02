TASR

Dnes o 10:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní LIGA MAJSTROV: Real zdolal PSG, Zidane vychválil Ronalda

Španielsky gigant potvrdil, že na veľké zápasy sa dokáže výborne pripraviť a Liga majstrov je pre neho súťaž ako vyšitá, nie náhodou je jej rekordný 12-násobný víťaz a dvojnásobný obhajca.

Cristiano Ronaldo. — Foto: TASR/AP

Bratislava 15. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid po víťazstve 3:1 v úvodnom osemfinále Ligy majstrov 2017/2018 nad Parížom Saint-Germain umlčali kritikov. Tí po rozpačitých výkonoch v La Lige už videli "biely balet" na kolenách. Španielsky gigant však potvrdil, že na veľké zápasy sa dokáže výborne pripraviť a Liga majstrov je pre neho súťaž ako vyšitá, nie náhodou je jej rekordný 12-násobný víťaz a dvojnásobný obhajca.

S Realom to pritom v stredajšom šlágri na Santiago Bernabeu nevyzeralo dobre, po úvodnom tlaku a spálených šanciach Ronalda inkasoval ako prvý, keď sa po akcii Mbappeho s Neymarom presadil Rabiot. Pred odchodom do šatní vyrovnal Ronaldo z jedenástky, ktorú rozhodca nariadil za faul Lo Celsa na Kroosa. Hostia mohli ísť krátko po zmene strán do vedenia, ale Mbappeho v dobrej pozícii vychytal Navas. Real sa nevedel dostať do tempa, nepomohol mu ani príchod Balea, navyše si musel dávať pozor na rýchle kontry súpera. Z nich Neymar ani Mbappe neskórovali a Paríž pykal. Opäť bol pri tom Ronaldo, ktorý dopravil Areolom vyrazenú loptu do siete - 2:1. Paríž nezvládol záver duelu, po ďalšej diere v obrane skóroval Marcelo a vďaka jeho gólu pôjdu Madridčania do odvety vo výrazne lepšej pozícii.

"Zakaždým je to mimoriadny pocit, keď strelíte gól a pomôžete ním mužstvu k víťazstvu. Vybudovali sme si náskok, to bolo dnes najdôležitejšie. O postupe ešte nie je rozhodnuté, ale máme výhodnú pozíciu pred odvetou," povedal Ronaldo, ktorý v tomto ročníku súťaže strelil už jedenásť gólov v siedmich vystúpeniach. Za Real ich nasúkal v LM už 101. Portugalský útočník si v uplynulých týždňoch vypočul kritické slová od fanúšikov i novinárov, tréner Zinedine Zidane však v neho stále vkladal dôveru. "Je to hráč, ktorý rozhoduje veľké zápasy. To sa mu podarilo aj proti Parížu. Nerozumiem, prečo sa o ňom vedú tieto nelichotivé reči."

Paríž sa ocitol v zložitej pozícii, v Madride herne nesklamal, ale k veľkosti mu opäť čosi chýbalo. Predovšetkým to boli efektivita a vyvarovanie sa individuálnych defenzívnych chýb pri inkasovaných góloch, ktoré idú na vrub Lo Celsa, Kimpembeho a Meuniera. "Odohrali sme skvelý zápas, moje mužstvo ukázalo charakter. Zaslúžili sme si lepší výsledok. S podporou našich fanúšikov urobíme doma všetko pre to, aby sme zvrátili stav tejto konfrontácie a postúpili," citoval denník L'Equipe slová Unaia Emeryho. Trefne vyzneli slová stredopoliara parížskeho tímu Adriena Rabiota: "Vždy prehráme rovnakým spôsobom. Nie sme o nič horší ako súper, ale ten dokáže streliť góly a my nie. Je to znepokojujúce, sme hrozne sklamaní. Je ľahké streliť osem gólov Dijonu a štyri-päť iným klubom vo Francúzsku, no musíme sa naučiť byť efektívni aj v zápasoch Ligy majstrov." Parížania dúfajú, že sa zopakuje scenár zo sezóny 1992/93, keď po prehre 1:3 v Madride zdolali Real doma 4:1 a postúpili do semifinále Pohára UEFA. Odveta PSG - Real je na programe 6. marca v Parku princov.