ŠFRB má na obnovu bytových budov vyše 124 miliónov eur

Žiadosti na obnovu bytovej budovy prijímajú mestské úrady, tam prebieha prvotná kontrola zamestnancami, ktorí majú na starosti agendu Štátneho fondu na rozvoj bývania.

Bratislava 15. februára (TASR) - Viac ako 124,21 milióna eur má Štátny fond na rozvoj bývania (ŠFRB) k dispozícii na obnovu bytových budov v tomto roku. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ fondu Juraj Kurňavka.

Z tohto objemu je 34,81 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (na zvyšovanie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov), kde je riadiacim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a 89,40 milióna eur je z rozpočtu fondu, spresnil.

Žiadosti na obnovu bytovej budovy prijímajú mestské úrady, tam prebieha prvotná kontrola zamestnancami, ktorí majú na starosti agendu ŠFRB, priblížil Kurňavka. "Ak sú žiadosti v poriadku, tak do 10 dní od prijatia sa posielajú do ŠFRB. Keďže sa začali žiadosti prijímať od 15. januára 2018, tak do ŠFRB bolo doručených zatiaľ 38 žiadostí," konštatoval s tým, že to predstavuje 10,37 milióna eur k 13. februáru.

Podľa jeho informácií bolo najviac žiadostí z Bratislavského kraja, na druhom mieste je Žilinský kraj a na treťom sú Trnavský a Košický kraj.

Upozornil, že od 1. januára nadobudli účinnosť novela zákona o ŠFRB a vykonávacia vyhláška, podľa ktorých žiadatelia pripravujú žiadosti.