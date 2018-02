TASR

Slovenské cesty sú zjazdné, snehové jazyky a záveje sú len miestami

Horský priechod Šútovce je uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - František Iván

Bratislava 15. februára (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty aj cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, je pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov, na cestách nižších tried do štyroch až piatich centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webovej stránke zjazdnost.sk.

Horské priechody (HP) sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Čertovica, Besník, Vrchslatina, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Fačkov, Huty, Vernár a Podspády, ktoré majú vozovku pokrytú vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Na HP Herlianske Sedlo je utlačený sneh do štyroch až piatich centimetrov.

"Na HP Besník, na ceste III/2387 Šumiac a na cestách v lokalitách Nižná Šebastová a Záborské sa v dôsledku silného a nárazového vetra tvoria snehové jazyky a snehové záveje. Na HP Vrchslatina a Pusté Pole sú potrebné snehové reťaze pre vozidlá dlhšie ako 10 metrov. HP Šútovce (cesta III/1774) je uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky," uvádza SSC, ktorá varuje aj pred poľadovicou na cestách II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota a II/571 Pavlovce - Kráľ.