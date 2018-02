TASR

Dnes o 09:14 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Knihu o dynastii Mingov pokrstili medailami z PH 2008 v Pekingu

Dvojica autorov zavedie čitateľov do Údolia trinástich cisárskych hrobiek (Š'san ling), nekropoly čínskej cisárskej dynastie Ming.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 15. februára (TASR) - Medailami, ktoré získali slovenskí športovci na letných paralympijských hrách v Pekingu 2008, pokrstili v stredu (14.2.) v Bratislave knihu Mingovia v príbehoch a v histórii. Výnimočná publikácia, ktorá sprístupňuje osudy "žiarivej" čínskej dynastie a cez ne i históriu a osud celej Číny počas jej vlády, a zároveň cestopisnými črtami z prechádzok do jej zákutí poodkrýva i mnohé tajomstvá, je spoločným dielom sinologičky, filozofky Mariny Čarnogurskej a fotografa, cestovateľa Petra Čaplického.

Dvojica autorov zavedie čitateľov do Údolia trinástich cisárskych hrobiek (Š'san ling), nekropoly čínskej cisárskej dynastie Ming (1368-1644). Rozkladá sa na ploche vyše 40 km2 na dnes už skoro predmestí Pekingu, na úpätí tzv. Západných hôr, v obkolesení pohorím Nebeskej Nesmrteľnosti. Spolu s Dlhým múrom je to najnavštevovanejšie turistické miesto v okolí Pekingu. V knihe sú zachytené tajomstvá nielen podzemia posmrtných palácov Mingov, ale i dlho tabuizovaných faktov, ktoré sa tam odohrali počas tzv. kultúrnej revolúcie v rokoch 1965-1976. Autentickosť spracovania celého tohto doteraz u nás skoro úplne neznámeho materiálu zvýrazňujú originálne fotografie.

"Za jej pôsobenia všetky druhy umenia, kultúry a remesiel prosperovali, Čína v tom čase bola z technického hľadiska najvyspelejšou zemou sveta, vďaka dynastii Mingov mala hlavné mesto s najväčším hlavným námestím," uviedla Čarnogurská ku knihe, v ktorej nechýba ani príbeh slávneho Čínskeho múru. "Bez Mingov by v tej krásnej architektonickej podobe, ako ho poznáme dnes, nebol, dynastia na ňom vykrvácala," naznačila sinologička a filozofka, ktorá sa do Číny dostala po prvý raz v roku 1997 na pozvanie Čínskej akadémie vied.

Publikáciu o cisárskej dynastii, ktorá predstavuje vrchol čínskej kultúry nadväzujúci na 3000-ročný vývoj, podľa slov autorky odmietli tri najväčšie slovenské vydavateľstvá i jeden český vydavateľ. Unikátny projekt napokon vydala Paralympijská marketingová spoločnosť. Knihu spolu s autormi uviedli do života čínsky veľvyslanec na Slovensku Lin Lin a medailisti z PH Peking 2008 Veronika Vadovičová, Alena Kánová, Rastislav Revúcky, Miroslav Jambor a Ján Riapoš. "Šport je obrovský fenomén a spája, dôkazom je táto kniha," povedal predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a pripomenul veľmi úspešné XIII. letné PH v Pekingu.

V roku 2008 sa v čínskej metropole predstavilo 35 našich športovcov v desiatich športoch. Pre Slovensko vybojovali šesť cenných kovov. Funkciu paralympijského atašé slovenskej výpravy zastával práve spoluautor knižnej novinky Peter Čaplický, ktorý žil dlhé roky v Číne a svojou znalosťou miestnych pomerov poskytol slovenským športovcom neoceniteľné služby. Kniha je podľa Riapoša prejavom vďaky Čaplickému za jeho prácu a popularizáciu Číny na Slovensku. "Nie je veľa ľudí, ktorí majú toľko skúseností a prežili toľko rokov v Čine ako Peter. Jeho empíria s Čínou a vedomosti našej najznámejšej sinologičky pani Čarnogurskej vytvárajú koncept, ktorý som rád, že sa podarilo pretaviť a dostať až k slovenskému čitateľovi."

Čaplický sa snažil obísť všetky významné miesta spojené s dynastiou Ming a zistiť, ako vyzerajú v súčasnosti. Jediná kniha, ktorá takto ucelene spracováva dynastiu Mingov, a prepája minulosť so súčasnosťou, by sa mohla dočkať aj zahraničného vydania. "Dúfame, že v budúcnosti získame čínskeho vydavateľa a preklad knihy do čínštiny. Samozrejme, názov by musel byť Mingovia očami Európanov, lebo je to náš pohľad, s ktorým sa nemusí stotožniť čínsky čitateľ. Ale kniha o dynastii Ming, ako ju vidí Európan, by mohla osloviť čínsku čitateľskú obec," uzavrela Čarnogurská.