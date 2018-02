TASR

EURÓPSKA LIGA: Neapol proti Lipsku asi bez Hamšíka, Plzeň v Belehrade

Jarná fázu tejto súťaže sa začala už v utorok, keď CZ Belehrad doma bez gólov remizovala s CSKA Moskva.

Hráči SSC Neapol, ilustračná snímka. — Foto: TASRAP

Bratislava 15. februára (TASR) - Futbalová Európska liga UEFA 2017/2018 ponúkne vo štvrtok 15 úvodných šestnásťfinálových zápasov. Jarná fázu tejto súťaže sa však začala už v utorok, keď CZ Belehrad doma bez gólov remizovala s CSKA Moskva. V akcii budú aj viaceré kluby so slovenskými legionármi.

Líder talianskej Serie A SSC Neapol so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom hostí nemeckého vicemajstra z Lipska. "Vo vyraďovacej fáze sa môže stať všetko. My si to chceme najmä užiť," citovala agentúra DPA stredopoliara Lipska Diega Demneho. Tréner SSC Maurizio Sarri zrejme nenasadí Hamšíka, ktorý má zdravotné problémy. Talianske médiá špekulujú, že oddychovať bude aj útočník Dries Mertens. Hamšík nedohral pre bolesti chrbta ligový duel s Laziom Rím (4:1), po ňom sa vyjadril, že dúfa v skoré uzdravenie.

Ďalšiu nemecko-taliansku konfrontáciu ponúkne duel Borussie Dortmund s Atalantou Bergamo. Sedemnásobný európsky šampión AC Miláno narazí na bulharského majstra Ludogorec Razgrad. "Musíme sa dôsledne pripraviť. Hráči Ludogorca totiž majú viac európskych skúseností ako naši. Bude to veľmi nebezpečný oponent," povedal tréner rosso-neri Gennaro Gattuso. Londýnsky Arsenal sa stretne so švédskym Östersundsom.

Suverénny líder českej ligy z Plzne so Slovákmi Matúšom Kozáčikom, Patrikom Hrošovským a Marekom Bakošom v prvom zápase nastúpi na pôde Partizanu Belehrad. "Už sa na ostré zápasy tešíme. Verím, že sme dobre pripravení. Zimná pauza bola dlhá, verím, že sme formu dobre vyladili," citoval portál idnes.cz Hrošovského.

FC Kodaň s Jánom Gregušom a Denisom Vavrom privíta v prvom zápase favorizované Atletico Madrid. Bývalý európsky majster Celtic Glasgow zabojuje o postup do osemfinále proti bývalému víťazovi tejto súťaže Zenitu Petrohrad. Jedna odveta šestnásťfinále sa bude hrať v stredu 21. februára (CSKA Moskva - CZ Belehrad), ostatné vo štvrtok 22. februára. V EL sa hrá o priamu miestenku do Ligy majstrov 2018/2019, finále tohto ročníka sa bude hrať v Lyone.