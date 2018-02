TASR

Včera o 20:48 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Tri góly sú ozaj niečo, hokejista Čerešňák cíti úžasné nakopnutie

Nerád spomína na opatrný začiatok tímu a obrovský tlak súpera.

Na snímke vpravo Peter Čerešňák (Slovensko) a Vjačeslav Vojnov (OŠ Rusko) v zápase B-skupiny Slovensko - OŠ Rusko na zimných olympijských hrách v Pjongčangu, 14. februára 2018 v Kangnungu. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 14. februára (TASR) - Dostať od Rusov, lebo tí hrajú pod neutrálnym štatútom OŠ z Ruska, len dva góly na olympijskom turnaji, to je solídny výkon. V intenciách ZOH v Pjongčangu to je vynikajúce vysvedčenie. A dať takémuto súperovi tri góly v zostave skromných parametrov, to je už ozaj niečo.

Slovenským hokejistom sa podarilo oboje a vysnívaný štart do bojov v B-skupine bol hneď na svete. "Myslím si, že napriek zlému štartu sme dobrý výkon podali už od polovice prvej tretiny, aj keď jasnejšie to bolo v druhých dvoch," vyslovil pre TASR svoj pocitový predpoklad z ľadu a striedačky Patrik Lamper: "Možno sme boli zakríknutí v prvých desiatich minútach preto, že sme väčšina z nás boli prvýkrát na takom veľkom turnaji. Bol tam trochu stres, ale rýchlo sme sa otriasli. Všetko je to o korčuľovaní, keď korčuľujete, tak si vytvoríte šance, našťastie sme dali aj góly, ale ešte jeden som mal dať aj ja."

Veru, slovenský fanúšik si v závere zápasu dvakrát hlboko povzdychol, alebo aj hlučnejšie vyjadril svoju emóciu pri dvoch sólach, ktoré Lamper nevyužil. Aspoň jedným mohol hokejistov z Ruska doraziť: "Prvý som v podstate trafil do brankárovho ramena, takže tam bol aj kúsok smoly. Druhý som mu chcel dávať pod lapačku, ale bohužiaľ mi to nesadlo. Mal som dve veľké šance a to musím aspoň jednu premeniť."

Lamper si ale nemusí tĺcť hlavu o stenu, hoci tieto momenty si možno bude on sám ešte nejaký čas premietať v mysli, aby vedel, čo má urobiť nabudúce ináč. Všetci ostatní na to zabudli, bolo to za stavu 3:2, teda vlastne za konečného rezultátu. Aj vďaka tomu, že po peknej krídelnej kooperácii Marcela Haščáka s Martinom Bakošom parádne od modrej trafil obranca Peter Čerešňák: "Dostal som puk, zavrel som oči a vystrelil. Padlo to. Je to asi zatiaľ môj najkrajší gól kariéry. Dúfam, že nie posledný. Ešte som vtedy nemyslel na víťazstvo, lebo bolo dosť minút do konca, ale ten úžasný pocit tam bol."

Čerešňák nerád spomína na opatrný začiatok tímu a obrovský tlak súpera. Myslí si však, že od druhej tretiny už hrali hokej dve mužstvá: "Iste aj preto, že sa nám pred prestávkou podarilo dať dva góly. Toto víťazstvo nás môže úžasne nakopnúť do ďalších bojov. Nechcem tvrdiť, že sme hrali s nimi úplne vyrovnanú partiu, ale tou našou hrou, tým defenzívnym základom a poctivou prácou sme s nimi dokázali držať krok.

Peter Čerešňák si myslí, že Rusi mali síce perfektný nástup a predviedli svoje veľké hokejové umenie, ale vodou na mlyn im bola aj dlhšia herná pauza viacerých slovenských hráčov. Ak by toto mala byť slabina na odstránenie a systém by nemal iné veľké nedostatky, môže slovenský hokej zažiť pozitívny turnaj pod piatimi kruhmi. Minimálne dôstojnejší, ako boli všeobecné očakávania verejnosti.

V mixóne sa skloňovali Konrád, bloky i góly, Suro pozeral vpred

Bezpochyby kameňom úrazu favorita v hokejovom zápase Slovenska proti OŠ z Ruska bol Branislav Konrád. Brankár, ktorého nezlomili dva rýchle góly typickej hracej mašiny, ktorá odštartovala olympijský turnaj na plné obrátky. Niežeby jeho výkon vytvoril nejaké rekordy v predvedených zásahoch, ale chválili ho hviezdni súperi a aj vlastní spoluhráči.

Konrád na takomto fóre proti súperovi najvyšších parametrov chytal po prvý raz a minimálne od 6. minúty to nebolo badať. "Povedali sme si, že sa budeme snažiť čo najdlhšie nedostať gól a zrazu jeden, druhý. Bolo to ťažké na hlavu, ale som rád, že sa nám podarilo udržať Rusov na uzde. Nebáli sme sa hrať a strieľať, tréner nám pred turnajom povedal, že môžeme zdolať hocikoho," vyznal sa po zápase Konrád.

Šťastie musí byť vo víre takýchto udalostí vždy prítomné, ale bolo by malomyseľné devalvovať výkon slovenského brankára touto témou. Práve naopak, veď pri oboch góloch mal aj trochu smoly: "Boli to teče a ten jeden bol vlastný gól. Ale to sa stáva pri takýchto obetavých situáciách, chlapcom ďakujem, ako blokovali strely, určite sú riadne doudieraní."

O šťastí sa dá hovoriť pri prvých dvoch góloch Slovákov, ale odvážnym ono praje a nachytali brankára Košečkina na hruškách. "Pred mojím gólom som rozmýšľal nad prihrávkou, ale rýchlo som sa rozhodol hodiť to brankárovi medzi nohy. On asi tiež čakal, že sa bude presúvať, preto tam nechal trochu miesta a našťastie to prešlo," komentoval zásah na 2:2 Martin Bakoš. Zdôraznil dôležitosť dobrého vstupu do turnaja: "A nad Rusmi sa nevyhráva každý deň a už vôbec nie na olympiáde. Je to krásny pocit som šťastný za toto víťazstvo."

Kapitán Tomáš Surový typicky brzdil emócie: "Jasné, je to veľké tímové víťazstvo, tri body sa počítajú. Sme zaň radi, ale všetko sa len začalo. Je to len prvý zápas a už sa musíme sústrediť na ďalší.: "Ideme ďalej, s pokorou a tvrdo pracovať."

Podľa "Sura", ako ho spoluhráči volajú, o skvelom vstupe do olympijského turnaja rozhodol tímový duch a obetavosť. A samozrejme brankár: "Braňo bol v bráne výborný a chlapci pred ním zblokovali veľa striel. Sme hrdí na náš výkon, ale ako som povedal, ideme ďalej a čaká náš druhý zápas.

Až tak prísne sa na skvelý a trochu senzačný rezultát zase nepozeral, TASR potvrdil, že si ho s chlapcami chvíľu vychutná. Času nebolo veľa, rozhovory v mixzóne rozdával pár minút pred polnocou kórejského času.