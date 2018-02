TASR

Včera o 20:34 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Futbalový Ružomberok sa chce na jar prebojovať do pohárovej Európy

Kým v lete bol ružomberskej kabíne dosť značný prievan, zima bola v tomto smere pokojná.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Ružomberok 14. februára (TASR) - Cieľom futbalistov MFK Ružomberok v jarnej časti Fortuna ligy 2017/18 je opäť sa dostať do pohárovej Európy. "Z prvej šestky sa chceme odraziť čo najvyššie. Je len pozitívne, že Ružomberok je stále v hre aj o Slovenský pohár," uviedol na predsezónnej tlačovej konferencii tréner Norbert Hrnčár.

"Najprv musíme zvládnuť posledné tri stretnutia základnej časti - v nedeľu hráme v Žiline, potom doma s Nitrou a nakoniec nás vonku čaká Prešov. Budeme sa snažiť napĺňať náš cieľ – opäť dostať Ružomberok do pohárovej Európy," vyhlásil manažér MFK Ružomberok Milan Bezák.

Prípravu na jarné boje futbalisti spod Čebraťa otvorili 8. januára. Na svojej umelej tráve odohrali aj prvé prípravné duely - s Tatranom Liptovský Mikuláš (6:0), Lokomotívou Košice (3:0), Vítkovicami (3:2) a potom mužstvo odišlo na 11 dní do Chorvátska. Pobyt v Umagu vystužilo tromi zápasovými previerkami so súpermi z najvyššej slovinskej súťaže – NK Krško (1:0), NK Domžale (0:1) a NK Triglav Kranj (2:1). V závere uplynulého týždňa si Liptáci odskočili do Prahy – Viktorii Žiškov podľahli 1:2 a Bohemiansu 1905 0:1. "Samozrejme, každé víťazstvo poteší a dodá mužstvu sebavedomie. Lenže aj zápasy, ktoré výsledkovo nevyjdú, môžu tímu pomôcť," podotkol Hrnčár.

Kým v lete kabíne "Ruže" bol dosť značný prievan, zima bola v tomto smere pokojná. S aktívnou profesionálnou činnosťou sa rozlúčil Marek Sapara a v jarnej časti trénerom bude chýbať aj kľúčový hráč z defenzívy Dominik Kružliak, ktorý je po operácii predného krížneho väzu v kolene. Na druhej strane MFK do útoku získal v jeseni 9-gólového Róberta Gešnábela zo Zlatých Moraviec, Branislava Ľuptáka z Dunajskej Stredy, brankára Lukáša Urminského z Pohronia Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa a v riešení je ešte príchod Davida Čapka zo sparťanskej juniorky, ktorý by mal byť dotiahnutý tento týždeň. "Od stola vyhlásiť, či máme kvalitnejší káder ako na jeseň, by bolo ako v lotérii. Príchody sme riešili cieľavedomo, jedným zo zámerov bolo, byť na jar ofenzívnejší a gólovejší. Určite tento tím má svoju silu," vysvetlil lodivod MFK.

Kapitánsku pásku zverili stopérovi Jánovi Maslovi. "Neviem, ako ostatní chalani, ale ja sa prvého 'majstráku' už nemôžem dočkať. Príprava nikdy nie je dáko obľúbená. Myslím si, že sme dobre nahotovaní a víťazne nastavení," tvrdí J. Maslo, ktorý 5. februára oslávil 32. narodeniny.