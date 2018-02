Slovenská pošta: Poslať peniaze do zahraničia možno aj s aplikáciou

TASR

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Bratislava 14. februára (TASR)- Používatelia služby Western Union môžu pri posielaní peňazí do zahraničia využiť aj mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje pripraviť si transakciu vopred vyplnením formulára priamo v mobilnom zariadení. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Martina Macková.

Klient potom predloží mobilný telefón v jednom zo 602 obchodných miest Western Union v rámci Slovenskej pošty a pracovník transakciu zrealizuje, doplnila. "Podobný postup funguje aj pri výplate peňazí," uviedla s tým, že mobilná aplikácia je zadarmo dostupná v obchodoch na platformách iOS a Android.

Používaním mobilnej aplikácie zákazníci ušetria na poplatku za prevod peňazí, dodala. "Ten je v prípade využitia mobilnej aplikácie do 30. júna 2018 znížený na 3,90 eur, a to až do výšky transakcie 3696,10 eura," spresnila. Ďalšou z výhod aplikácie je aj sledovanie prevodu peňazí cez internet, uzavrela.