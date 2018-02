Skvelá správa pre fajčiarov: Tento jednoduchý nápoj vám prečistí pľúca

Kristína Jurzová

Nápoj, ktorý pili naši predkovia, bol dlhý čas v zabudnutí. Jeho zázračné účinky však konečne objavujú aj ľudia, ktorí sa snažia vyčistiť si pľúca po fajčení.

BRATISLAVA 14. februára (Dobré noviny) – Mnoho výskumov potvrdilo, že fajčenie škodí zdraviu. Je to vidno predovšetkým na pľúcach, a to dokonca aj niekoľko rokov po tom, ako človek „sekne“ s touto závislosťou. Prirodzené čistenie pľúc trvá dlhú dobu, existuje však niečo, čo tento proces dokáže výrazne urýchliť.

Už naši predkovia poznali liečebné, ba až zázračné účinky niektorých potravín či bylín. Dýchacie cesty poriadne prečistí cibuľa, cesnak či chren, ktoré sú značne aromatické. Známa je aj sila pľúcnika, mäty priepornej, účinná je však aj larea trojzubá (ligusticum porteri) či divý zeler (ligusticum porteri).

Stačí však, ak si doma pripravíte nápoj z troch ingrediencií, ktorí pili naši predkovia, aby malo ich telo prísun „sviežeho vzduchu“.

Potrebujeme:

- 500 gramov cesnaku

- 500 gramov medu

- 2 polievkové lyžice kurkumy

- koreň zázvoru

- 1 liter vody

Postup:

Do zovretej vody pridajte nakrájaný cesnak a zázvor a nechajte ich variť asi päť minút. Následne pridajte do zmesi dve lyžice kurkumy a nechajte odpariť asi tretinu tekutiny. Tento proces trvá síce dlhšie, no potom stačí už len pridať med, ktorý sa rozpustí, a nápoj nechajte vychladnúť. Následne ho prefiltrujte cez sitko s malými očkami. Keď bude mať tekutina izbovú teplotu, môžete ju uskladniť v chladničke.

Konzumácia:

Ráno na lačný žalúdok užite dve polievkové lyžice. Proces opakujte aj večer, asi dve hodiny po konzumácii posledného jedla.

Účinky:

O cesnaku je už dávno známe, že slúžil ako prírodné antibiotikum, a tak jeho silu využívali králi aj obyčajní ľudia. My dnes už vieme, že obsahuje takzvaný aliicín, ktorý účinne bojuje proti infekciám a má mimoriadne priaznivé účinky na pľúca. Vďaka jeho antioxidačným účinkom sa totiž z pľúc vyplavujú všetky škodliviny. Jeho účinky teda ocenia nielen nefajčiari, ale aj ľudia trpiaci astmou. Cesnak v kombinácii s astmou pomáha odhlieniť dýchacie cesty. Kurkuma zas obsahuje kurkumín a ten výrazne redukuje rakovinotvorné látky.

Nesmiete však zabudnúť nato, že iba samotný nápoj vám nepomôže prečistiť si pľúca. Funguje to iba vtedy, ak sa nadobro vzdáte cigariet a ostatných tabakových výrobkov. Držíme vám palce!