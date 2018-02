TASR

Laureátmi ocenenia Polar Music Prize 2018 sú Metallica a ANIM

Je to po prvý raz, čo túto prestížnu cenu za významný prínos do rozvoja hudby získala heavymetalová skupina.

Na archívnej snímke gitarista, spoluzakladateľ, spevák, hlavný skladateľ a textár americkej heavymetalovej skupiny Metallica James Hetfield. K jej založeniu prispel v októbri 1981 po tom, čo odpovedal na inzerát bubeníka Larsa Ulricha v losangelskom denníku The Recycler. — Foto: TASR/AP

Štokholm 14. februára (TASR) - Laureátmi tohtoročného ocenenia Polar Music Prize, ktoré udeľujú vo Švédsku a je označované ako "Nobelova cena za hudbu", sa stali americká heavymetalová skupina Metallica a Afganský národný inštitút hudby (ANIM). Informoval o tom v stredu spravodajský portál stanice BBC.

Metallica, založená v roku 1981 v San Franciscu, je priekopníkom žánru heavy metal a jednou z formácií, ktoré definovali jeho podobu. Celosvetovo sa dosiaľ predalo 125 miliónov nahrávok tohto kvarteta. Na konte má desať štúdiových albumov, ako aj spoluprácu so sanfranciskou filharmóniou či hudobníkom Lou Reedom.

Je to po prvý raz, čo túto prestížnu cenu za významný prínos do rozvoja hudby získala heavymetalová skupina. "Dostali sme sa do veľmi význačnej spoločnosti," uviedol na margo získania Polar Music Prize bubeník skupiny Lars Ulrich. Cenu v minulosti získali napríklad Paul McCartney, Ray Charles, Bob Dylan, Sting či Ennio Morricone.

"Metallica dostala rockovú hudbu tam, kde predtým ešte nikdy nebola. Sila nekompromisných albumov skupiny pomohla miliónom poslucháčov premeniť pocit odcudzenia na pocit nesmiernej sily," uvádza švédska porota, ktorá ocenila, že Metallica priblížila heavy metal svetovému publiku a dostala ho do mainstreamu.

Afganský národný inštitút hudby so sídlom v Kábule a jeho zakladateľ Ahmad Sarmast si ocenenie odnesie za úsilie o zachovanie stáročného afganského kultúrneho dedičstva, ktoré bolo následkom občianskej vojny z rokov 1996-2001 náhle zastavené a islamistické hnutie Taliban zakázalo hudbu v celej krajine.

V roku 2008 sa Sarmast vrátil z azylu v Austrálii a napriek veľkému osobnému riziku založil ANIM. Škola v súčasnosti prosperuje a okrem propagácie regionálnej etnickej hudby poskytuje vzdelanie stovkám talentovaných študentov i chudobným deťom. Mládežnícky súbor ANIM-u absolvoval v roku 2013 turné po USA.

Udeľovanie cien sa bude konať 14. júna v Štokholme; laureátom ich odovzdajú členovia kráľovskej rodiny. Každý z laureátov dostane i peňažnú prémiu milión švédskych korún (100.000 eur).