TASR

Včera o 14:47 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Štefanec: Vláda by mala zriadiť informačný portál pre malopodnikateľov

Malí podnikatelia podľa europoslanca držia celú ekonomiku, celú spoločnosť a skôr sa im situácia v posledných rokoch zhoršila.

Na archívnej snímke poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 14. februára (TASR) – Vláda SR má veľkú zodpovednosť za rozvoj malého podnikania, mala by zriadiť informačný portál pre podnikateľov. Uviedol to v stredu europoslanec za mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Ivan Štefanec.

Malí podnikatelia podľa neho držia celú ekonomiku, celú spoločnosť a skôr sa im situácia v posledných rokoch zhoršila. Dodal, že spôsob, ako sa dostať k lepšiemu úveru a financovaniu, je jednou z dôležitých ciest, ako pomôcť podnikaniu na Slovensku.

Člen predsedníctva KDH Andrej Klapica uviedol, že práve začínajúci podnikatelia si napríklad mýlia granty a úvery a chýbajú im informácie, preto by bolo dobré zriadiť portál. "Vláda by mala posilniť alebo vytvoriť nové informačné kancelárie v regiónoch, v ktorých by bol podnikateľom k dispozícii kvalifikovaný personál, poskytoval by informácie o financovaní," konštatoval.

Štefanec povedal, že vláda má kompetencie a nástroje, aby zrealizovala informačný portál. V súvislosti s financiami z Európskej únie informoval, že od roku 2014 je zriadený Európsky fond pre strategické investície s objemom 500 miliárd eur do roku 2020, z ktorého môžu čerpať aj malé a stredné podniky. "Slovensko nedostatočne využíva tento zdroj," dodal. SR mala 750 úspešných projektov pre malých podnikateľov, čo je málo v porovnaní s krajinami Vyšehradskej skupiny, uzavrel.