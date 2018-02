TASR

Včera o 14:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní O post šéfa KDH sa uchádzajú traja kandidáti

Súčasný predseda Alojz Hlina pred pár dňami vyhlásil, že by chcel zviesť s protikandidátmi súboj predstáv a ideií.

Na archívnej snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 14. februára (TASR) - O post predsedu KDH majú záujem traja uchádzači. Súčasný šéf Alojz Hlina, ktorého podporujú členovia predsedníctva, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Miloslav Hatala a poslanec Národnej rady Richard Vašečka, ktorý nedávno opustil OĽaNO a vstúpil do KDH. TASR to potvrdil hovorca hnutia Stano Župa.

Hlina pred pár dňami vyhlásil, že by chcel zviesť s protikandidátmi súboj predstáv a ideií. Tie svoje prezentuje na okresných snemoch. To je podľa jeho slov priestor na vnútrostranícky zápas. "Má primárne prebiehať na vnútrostraníckej pôde a samozrejme mal by mať určité parametre, obzvlášť, ak prebieha v kresťansko-demokratickej strane," uviedol Hlina.

Poukázal, že na snemoch nevidel Vašečku a jeho predstavy. "Každý kandidát na predsedu má právo na okresnom sneme vystúpiť a predstaviť svoj program, svoju víziu. Okresné snemy sú výborným miestom na vnútrostranícku diskusiu a sú aj miestom, kde má diskusia veľký zmysel, nakoľko sa na okresných snemoch volia delegáti, ktorí budú voliť predsedu KDH na celoslovenskom volebnom sneme," doplnil Hlina.

Zároveň vyhlásil, že je pripravený sa na určité obdobie zrieknuť možnosti verejne komentovať vnútrostranícky zápas. Nepôjde preto ani do diskusie s Vašečkom, ktorá mala byť v internetovej televízii. Nezúčastní sa tam aj preto, že je Popolcová streda. Namiesto vnútrostraníckeho zápasu mieni komunikovať témy, ktoré KDH prináša a ktoré sa týkajú života občanov.

Kresťanskí demokrati si budú voliť nového predsedu 17. marca na sneme v Ružomberku. Hlina a Hatala oznámili kandidatúru pred Vašečkom. Ten tak urobil pred pár dňami. Pre kandidatúru sa rozhodol podľa vlastných slov aj kvôli silnej a naliehavej ponuke zvnútra KDH. Druhým dôvodom prestupu je, že KDH údajne prestáva byť kresťanským aj demokratickým hnutím, a toto chce zmeniť. Podľa Vašečkových informácií je KDH na čele so súčasným predsedom Alojzom Hlinom pre mnohých členov neprijateľné. Hlina povedal, že v KDH cíti podporu a že nepovažuje za spravodlivé meniť tím v polčase, najmä keď sa mu darí.