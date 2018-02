Dominika Dobrocká

Obetavý pár sa ujal osamoteného klokana. Video prvých skokov vás dojme.

ALICE SPRINGS 14. februára - Chris „Brolga“ Barns pochádzajúci z austrálskeho mesta Alice Springs vedie nezvyčajný útulok pre klokanov. Keď spolu s manželkou zachránili polročne mláďa klokana, okamžite ho prichýlili a starali sa. Po určitej dobe sa drobček snažil o svoje prvé skoky. Video, ktoré zachytáva prvé neisté pokusy postaviť sa na vlastné nohy, je naozaj úsmevné. Do tohto zlomového momentu nosil Chris malého klokana v plátenom vrecku. „V jeho veku žijú mláďatá prevažne v matkinom vaku a vyliezajú von len na pár minút denne. My mu tiež umožňujeme skákať po dome aj vonku, aby zosilnel, ale vždy sa vráti do vaku,“ opísala život mláďatká Chrisova manželka Tahnee.

Malý klokan Bradley na prvý pohľad vyzerá veľmi placho. Ako však prezradila jeho ošetrovateľka, je to iba klam. Mláďatko je od prvej chvíle veselé, zvedavé a najmä priateľské. Manželia Barnsovi založili svoj útulok v roku 2010, v tejto dobe sa starajú o päťdesiat klokanov. Obaja sa zhodli, že už videli niekoľko mláďat učiť sa skákať, vždy je to vraj veľmi emotívne.