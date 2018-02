TASR

ZOH: Nemec Frenzel vyhral individuálne preteky severskej kombinácie

Striebro putuje do Japonska zásluhou Akita Watabeho, bronz patrí Rakúšanovi Lukasovi Klapferovi.

Nemec Eric Frenzel. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 14. februára (TASR) - Nemecký reprezentant v severskej kombinácii Eric Frenzel získal na ZOH v Pjongčangu zlatú medailu v individuálnych pretekoch so skokmi na strednom mostíku. Obhájil tak najcennejší kov zo ZOH 2014 v Soči. Striebro putuje do Japonska zásluhou Akita Watabeho, bronz patrí Rakúšanovi Lukasovi Klapferovi.

Frenzel bol po skokanskej časti piaty a na 10 km bežecký úsek vybiehal so stratou 36 sekúnd ne vedúceho Rakúšana Franza-Josefa Rehrla. Po úvodnom 2,5 km okruhu už bol vo vedúcej päťčlennej skupinke spoločne s Rehrlom, Nórom Jarim-Magnusom Riiberom, Watabem a Klapferom. Rehrl postupne začal strácať a na méte 7,5 km bolo jasné, že o medaily si to rozdá kvarteto združenárov.

Frenzel nasadil v záverečnom stúpaní k rozhodujúcemu trháku a do cieľa prišiel s náskokom 4,8 s pred Watabem, ktorý skončil rovnako ako v Soči na striebornej priečke. Frenzel sa stal tretím mužom v histórii, ktorý obhájil zlato v individuálnych pretekoch so skokmi na strednom mostíku po Nórovi Johanovi Groettumsbratenovi (1932, 1936) a Frankovi Wehlingovi z NDR (1972, 1976, 1980). Boj o bronz vyhral Klapfer. Skvelý bežecký výkon podal Nemec Johannes Rydzek, ktorý bol po skokoch 11. so stratou 1:28 min na Rehrla. Štvornásobný majster sveta z Lahti 2017 sa vďaka stíhacej jazde napokon prepracoval na piatu priečku.