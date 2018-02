TASR

Košice chcú pomôcť pri hľadaní alternatívy zrušených leteckých liniek

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air 8. februára ohlásila, že 14. mája 2018 zruší svoju leteckú základňu na Letisku Košice.

Letisko v Košiciach, ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Košice 14. februára (TASR) - Mesto Košice chce byť nápomocné pri hľadaní náhrady za zrušené letecké linky spoločnosti Wizz Air z metropoly východu. Nízkonákladová letecká spoločnosť 8. februára ohlásila, že 14. mája 2018 zruší svoju leteckú základňu na Letisku Košice. Z metropoly východného Slovenska však bude lietať naďalej denne na letisko Londýn - Luton.

Podľa magistrátu letecká linka medzi Košicami a destináciou Londýn Luton, ktorú spoločnosť prevádzkuje od 17. septembra 2013, bola zo strany mesta Košice podporená prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice Turizmus. Už po niekoľkých mesiacoch bola frekvencia letov zvýšená z dvoch na sedem letov týždenne.

"Išlo o prvý projekt na Slovensku, kedy sa úsilie Letiska Košice a mesta Košice, respektíve oblastnej organizácie Košice - Turizmus, podarilo spojiť. Výsledkom je úspešná linka, ktorá je už prevádzkovaná bez akejkoľvek podpory a od jej otvorenia ju využilo viac než 500.000 cestujúcich," uviedla hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová.

Ako ďalej povedala, spoločnosť Wizz Air otvárala ďalšie linky a do Košíc začali lietať aj nové sieťové letecké spoločnosti: poľské aerolínie LOT a Turkish Airlines.

"Ďalším projektom, ktorý si vyžadoval aj finančnú participáciu, bolo historicky prvé priame letecké spojenie Košíc s Nemeckom, a to konkrétne linka z Košíc do Kolína nad Rýnom. Mesto Košice sa spojilo s Košickým samosprávnym krajom a prostredníctvom svojich organizácií cestovného ruchu - Košice - Turizmus a Košice Región Turizmus túto linku podporili," vysvetlila Šnajdárová.

"Sme veľmi sklamaní z toho, že Wizz Air ruší linky z Košíc do Kolína, Tel-Avivu a Doncastru Sheffieldu. Pre Letisko Košice budeme, tak ako aj v minulosti, nápomocní, aby sme čím skôr našli náhradu za tieto úspešné spojenia," skonštatoval primátor Košíc Richard Raši.

"Z hľadiska cestovného ruchu je veľkou stratou každá zrušená linka, ktorou lietali turisti do Košíc. Obzvlášť, keď pozitívny prínos v počte návštevníkov Košíc z týchto liniek už bol v turizme viditeľný. Jedným z mála pozitív na súčasnej situácii je to, že ostatní dopravcovia lietajúci do Košíc ponúkajú alternatívne spojenia, napríklad do Tel Avivu sa dá z Košíc odletieť na palube Turkish Airlines a do Kolína, respektíve okolitých miest, na palube Austrian Airlines, Českých Aerolínií alebo poľských aerolínií LOT," dodala viceprimátorka mesta Košice a predsedníčka Správnej rady organizácie Košice - Turizmus Renáta Lenártová.