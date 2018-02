TASR

Guardiola po výhre v Bazileji: Excelentné. Už sme skoro vo štvrťfinále

Na snímke v strede tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola. — Foto: TASR/AP

Bazilej 14. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru City vyslali silný odkaz svojim konkurentom. Suverénny líder anglickej Premier League v úvodnom osemfinále Ligy majstrov 2017/18 prevalcoval Bazilej v St. Jakob Parku 4:0 a marcová odveta na domácom Etihad Stadium by mala byť len formalitou.

Hostia rozhodli duel v rozpätí 14. až 23. minúty troma gólmi, keď do čierneho trafili Ilkay Gündogan, Bernardo Silva a Sergio Agüero. Tréner hostí Pep Guardiola tak mohol po zápase spokojne hodnotiť. "Excelentný výsledok. Už sme takmer vo štvrťfinále. V Lige majstrov je to síce vždy o dvoch zápasoch, ale toto je naozaj výborný výsledok. Určite ale aj k odvete pristúpime so všetkou vážnosťou," povedal pre BT Sport. Citizens stále majú šancu bojovať o štyri trofeje. "Je iba február a v Premier League sme v skvelej pozícii. Sme takmer určite vo štvrťfinále LM, hráme finále Ligového pohára a v pondelok sa môžeme dostať do štvrťfinále FA Cupu," dodal Španiel.

Podľa neho to však nebolo až také jednoduché. Hoci jeho tím mal až 74-percentné držanie lopty, boli to domáci, ktorí mali šancu ísť do vedenia. "Po desiatich minútach sme mohli prehrávať 0:2. Ale po 20 minútach sme viedli 3:0. Boli sme ohromne efektívni," dodal.

"Ak budeme hrať aj v ďalších týždňoch ako dnes, určite budeme úspešní aj v ďalších zápasoch v ďalších súťažiach," citovala agentúra AP autora dvoch gólov Gündogana.

Domáci stredopoliar Michael Lang po zápase priznal, že súper dominoval vo všetkých činnostiach: "Čo na to povedať? Je to iná úroveň, je to líder Premier League a dokázal svoju kvalitu."