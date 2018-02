V preloženom obrovskom slalome bude štartovať Vlhová s číslom 10

TASR

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 11. februára (TASR) - Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej prisúdil opakovaný žreb obrovkského slalmou na ZOH v Pjongčangu štartvoé číslo 10. V pôvodne na pondelok plánovanej súťaži mala mať osmičku.

"Obrák" však aj tak bude, ak počasie dovolí, prvým zjazdárskym podujatím olympijského programu v zjazdovom lyžovaní, lebo stredajší slalom pre veterné nárazy presunuli na piatok. Na štart (2.00/5.45 SEČ) sa chystajú aj Soňa Moravčíková (39.) a Barbara Kantorová (58.), ktorým zostali čísla na základe renkingu.

Slovensko má v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne prvýkrát v histórii olympijskú reprezentantku poškuľujúcu po pódiovom výsledku. Číslo 10 je stále relatívne výhodná pozícia z tých, ktoré mohla v druhej skupine elitnej pätnástky dostať. Zaujímavé je, že americká superstar a jej slalomárska rivalka Mikaela Shiffrinová sa má na svah pustiť so sedmičkou, ktorú mala mať aj v pondelok.

Dvadsaťdvaročná Vlhová bude mať v druhej jazde výhodu trate, ktorej architektúra patrí jej trénerovi Liviovi Magonimu. V tejto sezóne dokázala viackrát v druhom kole riadne pridať. Nie všetky "obráky" jej vyšli, ale z predchádzajúcich štyroch vo Svetovom pohári sa trikrát umiestnila v prvej desiatke. Zatiaľ sa nedostala cez maximu, teda 7. miesto v SP, ale už vlani na vrcholnom podujatí, teda na MS v St. Moritzi zažiarila 8. miestom a nie je to prehnaný výraz, pretože v uplynulej zime len nastúpila na častejšie tréningové sklzy obrovského slalomu.

Petra má vôľu, odvahu, ambície, silu i techniku a mentálne je na to tiež dobre. Má však aj silné súperky a ak sa to porovná napríklad so slalomom, pole je širšie. Je tu síce prvý sled adeptiek na medaily, ale ten druhý sled je výkonnostne natesno. Najviac sa okrem Shiffrinovej očakáva od Francúzky Tessy Worleyovej a Nemky Viktorie Rebensburgovej, olympijskej víťazky z roku 2010 a bronzovej spred štyroch rokov. Veľký vzostup počas sezóny deklarovala Nórka Ragnhild Möwinckelová a minimálne štyri kandidátky na cenný kov sú z radu talianskych lyžiarok. Manuela Mölggová, Federica Brignoneová, Marta Bassinová i Sofia Goggiová môžu navyše využiť stavbu trate v podaní ich trénera. A keďže aj Vlhovej tréner je z tejto krajiny, nedeľňajšie preteky môžu mať zaujímavú taliansko-slovenskú líniu.

