Dnes o 10:02 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tottenham vstal v Turíne z popola, Kane: Už sa tešíme na odvetu

Pred domácou odvetou vo Wembley (7. marca) majú futbalisti anglického veľkoklubu lepšie šance preniknúť do elitnej osmičky.

Futbalista Tottenhamu Harry Kane (druhý vľavo) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu. — Foto: TASR/AP

Turín 14. februára (TASR) - Futbalisti Totenhamu ukázali v dramatickom úvodnom osemfinále Ligy majstrov 2017/18 v Turíne veľký charakter. Hoci v 9. minúte prehrávali po góloch argentínskeho útočníka Gonzala Higuaina 0:2, napokon duel doviedli do remízovej koncovky (2:2). Pred domácou odvetou vo Wembley (7. marca) tak majú lepšie šance preniknúť do elitnej osmičky.

Keď kanonier domácich v 9. minúte gólom z penalty zvýšil na 2:0 pre "starú dámu", nevyzeralo to zo Spurs dobre. Ale ich najlepší strelec Harry Kane ešte do prestávky znížil a napokon najlepší hráč duelu Christian Eriksen gólom z priameho kopu vyrovnal. Všetko mohlo byť inak, keby Higuain v nadstavenom čase prvého polčasu premenil druhú penaltu na 3:1, no vo futbale sa na keby nehrá. Higuain trafil brvno a v druhom polčase zástupca Premier League, jeden z piatich v osemfinále, dosiahol sľubný výsledok pred odvetou.

"Som taký hrdý. Ukázali sme veľký charakter proti mužstvu, ktoré hralo finále dvakrát za tri roky. Majú veľmi veľa skúseností a my máme mladý tím. Preto som po takomto predstavení na hráčov hrdý a chcem im zagratulovať, pretože boli fantastickí," citovala agentúra AP trénera Tottenhamu Mauricia Pochettina.

"Mohli sme skončiť veľmi zle, ale vzchopili sme sa. Aj my sme mali dobré šance. Podali sme dobrý výkon a do odvety si vezieme nádejný výsledok. Už sa na ňu veľmi tešíme," povedal najlepší strelec Premier League Kane pre BT Sport.

Tréner talianskeho majstra Massimiliano Allegri bol po dobre rozbehnutom zápase sklamaný, ale hodnotil triezvo: "Už sme pripravení odohrať odvetu v Londýne ako finále. Začali sme výborne, ale potom sme sa dostali do problémov, pretože Tottenham hral veľmi dobre. V druhom polčase sme ich nepustili do žiadnych šancí, ale potrestali nás zo štandardnej situácie. Za stavu 2:0 sme sa rozhodli, že nebudeme hrať hlboko, ale súper nás k tomu donútil jeho kvalitným výkonom. Ale po ich druhom góle sme boli nebezpečnejší my. Ak si niekto myslel po dobrom začiatku, že vyhráme 4:0, tak iba preto, že sme ho v uplynulých rokoch rozmaznali dobrými výsledkami. Liga majstrov je úplne iný level."

Na pozápasovej tlačovej konferencii Allegriho ešte rozladila otázka, či mal jeho tím bojujúci v Taliansku o titul zdolať piate mužstvo anglickej ligy: "Myslím si, že ľudia strácajú trochu objektívnosť. Juve hralo na víťazstvo, ale nebolo favoritom. Hrať vo finále LM sa nedá každý rok. Moji chlapci majú výbornú sezónu, no od toho je veľmi ďaleko si myslieť, že budeme vyhrávať osemfinálové zápasy Ligy majstrov 3:0."