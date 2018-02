Portály dobrovoľníckych ponúk uľahčujú pomáhanie

TASR

Tie spravujú krajské dobrovoľnícke centrá.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Erik Máder

Bratislava 14. februára (TASR) - Príležitosti pomáhať sa dajú jednoducho nájsť prostredníctvom portálov dobrovoľníckych ponúk. Tie spravujú krajské dobrovoľnícke centrá. Stačí vyplniť registračný formulár na stránkach krajského centra a profil, informuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC).

„Čím viac o sebe napíšete, tým lepšie si organizácia bude vedieť predstaviť, s čím všetkým jej viete pomôcť,“ vysvetľuje riaditeľka BDC Gabriela Podmaková.

Po registrácii si záujemca môže pozerať jednotlivé dobrovoľnícke ponuky. „Keď sa dobrovoľník rozhodne, že by chcel niektorej organizácii pomáhať, stačí kliknúť na tlačidlo Chcem pomôcť. Organizácii príde email s jeho kontaktom a tá sa mu do niekoľkých dní ozve, aby si dohodla osobné stretnutie,“ dopĺňa Podmaková.

Na stretnutí sa dobrovoľník dozvie, čo presne by mal robiť. Ak zistí, že mu ponuka nevyhovuje, podľa BDC by to mal hneď povedať. Vďaka tomu ušetrí čas aj dobrovoľník, aj organizácia.

Podľa BDC je normálne, že dobrovoľníka na začiatku neosloví žiadna ponuka. Radí však počkať, pretože správna príležitosť sa môže objaviť kedykoľvek.