Dnes o 08:57 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní LIGA MAJSTROV: Manchester deklasoval Bazilej, v Turíne sa body delili

Citizens zdolal Bazilej, Juventus remizoval s Tottenhamom.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 13. februára (TASR) - Osemfinálová fáza futbalovej Ligy majstrov 2017/18 odštartovala utorkovým presvedčivým víťazstvom Manchestru City na ihrisku FC Bazilej 4:0. Tento výsledok stavia anglický tím do luxusnej pozície z hľadiska boja o postup. V druhom zápase večera remizoval Juventus Turín doma s Tottenhamom Hotspur 2:2. Odvety na Etihad Stadium resp. vo Wembley sú na programe v stredu 7. marca.

Pred zápasom Juventusu s Tottenhamom bolo otázne najmä to, ako sa turínsky výber vyrovná s absenciami argentínskeho útočníka Paula Dybalu, ktorý sa zotavuje zo svalového zranenia, či kolumbijského krídelníka Juana Cuadrada. Všetky otázniky však už čoskoro odtajnil Gonzalo Higuain. Argentínsky kanonier najskôr v 2. minúte krásnym volejom zakončil po nacvičenom signáli prihrávku Pjaniča po priamom kope. O štyri minúty neskôr Davies fauloval Bernardeschiho a z následnej penalty Higuain zvýšil už na 2:0. Brankár Lloris si na loptu siahol, ale strela útočníka Juventusu bola dostatočne prudká. "Kohútov" rýchle góly zaskočili, no postupne sa otriasli a začali byť nebezpeční. V 26. minúte hlavičkoval Kane iba do Buffona, domáci odpovedali strelou Higuaina. Jeho strela iba tesne preletela vedľa bránky hostí. V 35. sa hráči anglického klubu dočkali, keď Alli vysunul Kanea a ten znížil na 1:2. To už sa Tottenham úplne prebral a siahal po vyrovnaní. Na konci polčasu však jeho obrane utiekol Costa, Aurier trafil v šestnástke jeho nohy a rozhodca Brych ukázal opäť na biely bod. Higuain však pohrdol možnosťou vrátiť "starej dáme" dvojgólový náskok, loptu napálil iba do brvna. V druhom polčase sa hral rovnako solídny futbal z oboch strán, prvú šancu mal Bernardeschi. Jeho strelu musel Lloris s námahou odvrátiť na roh. Angličania sa však tiež tlačili dopredu a v 72. minúte po faule na Alliho vyrovnali. Pred šestnástkou si loptu k priamemu kopu postavil Eriksen a po zemi povedľa múru prekonal Buffona. Zaslúženú deľbu bodov už nezvrátili ani príležitosti Bernardeschiho, či nepríjemný center Auriera.

Citizens nastúpili v Bazileji bez štvorice Benjamin Mendy, Gabriel Jesus, Fabian Delph a Leroy Sané, na kvalite ich výkonu to však vôbec neubralo. Od úvodu mali častejšie loptu na svojich kopačkách a mali aj prvú šancu, Gündogan však hlavou mieril iba do brankára Vaclíka. Domáci čakali na svoju možnosť z protiútokov, tá prišla v 6. minúte. Oberlino však nemieril presne. V 14. minúte zatočil De Bruyne loptu z rohového kopu na hlavu Gündogana a hostia viedli 1:0. O štyri minúty zvýšil strelou z pravej strany Silva na 2:0 a plodnú deväťminútovku zverencov trénera Pepa Guardioulu zavŕšil strelou spoza šestnástky Agüero. V druhom polčase sa obraz hry nezmenil, v 53. minúte zvýšil Gündogan svojim druhým gólom v zápase už na 4:0. Švajčiari potom mohli zaznamenať aspoň čestný úspech, ale s výsledkom už nedokázali nič urobiť ani príležitosti Oberlina a Elyounoussiho.