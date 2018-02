TASR

Dnes o 08:42 čítanie na minútu 0 zdieľaní ZOH: Ďalších 48 hodín, povzdychol si Magoni, ale v stredu to nešlo

Pokiaľ by slalom zrušili aj v piatok, bol by už veľký problém zaradiť ho do ďalších dní, tvrdí tréner slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej.

Na archívnej snímke sprava Petra Vlhová, tréner Livio Magoni a otec Igor Vlha. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pjongčang 14. februára (TASR) - Tréner slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej sa usiloval, aby sa olympijský slalom v Pjongčangu predsa len konal v stredu. Pre jeho zverenku bolo narysované všetko perfektne. Namiesto štartovej jednotky a sľubnej trate však počasie zariadilo odklad pretekov a s ním súvisiaci nápor na psychiku.

"Trať vyhovovala Petre perfektne, bol tam dobrá technická pasáž a navyše štartovala by ako prvá. Žreb nás prekvapil, bol by to jeden z mála prípadov, keď by mala jednotku, zvyčajne štartuje so šestkou či sedmičkou. Trocha som sa snažil vplývať na jury, aby sa súťaž uskutočnila, ale nebolo to možné. Musíme čakať 48 hodín," vysvetlil TASR Livio Magoni. Slalom "neodpískali" ihneď, štart pred úplným zrušením viackrát posunuli. Dni totiž bežia a olympijský program je striktný: "Ráno sme absolvovali inšpekciu a tréneri spoločne so jury sme sa rozhodli vyskúšať. Obávame sa, čo sa stane aj v nasledujúcich dňoch, pretože počasie by malo byť v poriadku, ale nie je to isté. Pokiaľ by slalom zrušili aj v piatok, bol by už veľký problém zaradiť ho do ďalších dní."

Pre pretekárky to nebola jednoduchá situácia, keďže sa museli prispôsobiť po každej zmene programu. Niektorým vrátane Vlhovej zrušili už druhú súťaž za tri dni po tom, ako o tri dni presunuli pôvodne na pondelok naplánovaný obrovský slalom. "Je to ťažké pre jej mentalitu, špeciálne dnes to bolo náročnejšie na psychiku než na telo. Musíte sa koncentrovať na štart o 10.30 h, potom o 10.45 a tak ďalej, preto sme zakaždým vyšli trocha von na lyže, nech zmeníme rozpoloženie v hlave. Nie je to jednoduché, z pohľadu slalomu by bolo najlepšie, keby sa zajtra nešiel obrovský. Pre Slovensko je to však veľmi dôležité, takže zajtra urobíme dobrý výsledok a pozajtra medailu," povedal taliansky kouč s úsmevom po inšpekcii "obrákovej" trate.

Podľa predpovede by vo štvrtok malo byť podobné počasie s miernejším vetrom, v piatok by malo byť lepšie. Taký je momentálny stav, ako však dodal Magoni: "Tu nikdy neviete."

Vyslaní redaktori TASR ak ph