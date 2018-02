TASR

Dnes o 08:40 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Seattle podal prihlášku do profiligy, chce sa stať 32. klubom NHL

Po jeho prijatí by mali obe konferencie 16 tímov, mužstvo zo Seattle by hralo v Západnej.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Seattle 14. februára (TASR) - V zámorskej hokejovej NHL by sa mal v najbližších rokoch objaviť ďalší nový klub. Skupina investorov v meste Seattle podala v utorok prihlášku na vstup do profiligy.

Za projektom stojí spoločnosť Oak View a jej skupina vlastníkov, ktorú vedú hollywoodsky producent Jerry Bruckheimer a miliardár David Bonderman. Podporu má aj u starostky Seattlu Jenny Durkanovej. "Sme nadšení, že sme podnikli ďalšie kroky v expanznom procese a v našom partnerstve s mestom Seattle," uviedol vo vyhlásení Tim Leiweke, prezident spoločnosti Oak View.

Správna rada profiligy súhlasila s návrhom rozšírenia o mužstvo zo severozápadného pobrežia USA minulý rok 7. decembra. Poplatok za expanziu stanovila na 650 miliónov amerických dolárov.

Seattle by sa mal stať 32. klubom NHL. Po jeho prijatí by mali obe konferencie 16 tímov, mužstvo zo Seattle by hralo v Západnej. Ako uviedla agentúra AP, do súťaže môže najskôr vstúpiť v sezóne 2020/2021, pretože v roku 2020 plánujú v meste zrekonštruovať starú Key arénu. Komisár NHL Gary Bettman poznamenal, že Seattle je jediné mesto, o ktorom sa v súčasnosti uvažuje v súvislosti s rozšírením.