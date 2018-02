TASR

Chára spečatil triumf Bostonu, Halák pri prehre so 47 zákrokmi

Kapitán Bruins spečatil v 57. minúte do prázdnej bránky triumf domáceho tímu.

Slovenský hráč Bostonu Bruins Zdeno Chára (vpravo) oslavuje so spoluhráčom Charliem McAvoyom gól do prázdnej siete Calgary Flames v zápase zámorskej hokejovej NHL v Bostone 13. februára 2018. — Foto: TASR/AP

New York 14. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára prispel v noci na stredu v zámorskej NHL svojím gólom k víťazstvu Bostonu 5:2 nad Calgary. Kapitán Bruins spečatil v 57. minúte do prázdnej bránky triumf domáceho tímu, bol to pre neho šiesty presný zásah v sezóne. Jeho krajan Marek Hrivík sa nezmestil do zostavy Flames.

V ďalšom stretnutí Detroit so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zdolal doma Anaheim tesne 2:1. "Králi" z Los Angeles v zostave s Mariánom Gáboríkom neuspeli na ľade Caroliny, kde prehrali 3:7. Hetrikom sa na suverénnej výhre Hurricanes podieľal obranca Justin Faulk.

Hráči New Yorku Islanders podľahli Columbusu 1:4. V domácej bránke odchytal celý zápas Jaroslav Halák, ktorý čelil až 51 súperovým strelám, za svoj chrbát pustil štyri puky. Buffalo si poradilo s Tampou Bay 5:3, hosťom pre zranenie nohy stále chýba slovenský brankár Peter Budaj.

Winnipeg otočil domáci duel s Washingtonom a zvíťazil 4:3 po predĺžení. Slovenský útočník v službách Jets Marko Daňo sledoval zápas ako zdravý náhradník z tribúny.

Už siedmu prehru v sérii zaznamenali hráči Chicaga Blackhawks, keď podľahli Vegas 2:5 a patrí im až 12. miesto v tabuľke Západnej konferencie. Golden Knights sa vďaka triumfu opäť posunuli na čelo celej profiligy. Slovenský útočník "jastrabov" Tomáš Jurčo strávil na ľade 10:48 minút, do bodových štatistík sa nezapísal. Druhý triumf v rade si pripísal najhorší tím sezóny Arizona Coyotes, keď zdolal San Jose Sharks 2:1.