TASR

Starý Dunaj pod Bratislavou pretne cyklomost

Ministri budú na dnešnom rokovaní vlády hovoriť aj o výsledkoch kontroly ochrany tzv. Karpatských bukových pralesov v Národnom parku Poloniny.

Na ilustračnej snímke Bratislavský hrad a Dunaj. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 14. februára (TASR) – Staré koryto Dunaja na slovensko-maďarskej hranici preklenie pod Bratislavou v budúcnosti nový cyklomost, ktorý spojí obce Dobrohošť a Dunakiliti. Umožniť to má medzivládna dohoda, ktorú bude v stredu schvaľovať slovenský kabinet. Od projektu financovaného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg si minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) sľubuje rozvoj turizmu a celkový hospodársky a spoločenský rozvoj prihraničných regiónov.

Kolegom vo vláde minister predkladá aj dodatok k medzivládnej dohode o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ, podpísanej v roku 2012. Podľa toho bude medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd na budúcom moste povolený prejazd len pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou 3,5 tony. Pôvodná zmluva uvažovala s nákladnými vozidlami do 12 ton. Na obmedzení sa dohodli zástupcovia župy Pešť a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Ministri budú hovoriť aj o výsledkoch kontroly ochrany tzv. Karpatských bukových pralesov v Národnom parku Poloniny. Pralesy sú súčasťou svetového dedičstva UNESCO. O zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) bude vládu informovať jeho šéf Karol Mitrík. Zlú ochranu pralesov dlhodobo kritizujú ochranári. Na problémy Slovensko vlani opätovne upozornil aj Výbor svetového dedičstva.

NKÚ tvrdí, že za súčasných podmienok môže byť zápis slovenského národného parku do zoznamu UNESCO ohrozený. Hlavným problémom má byť legislatívne vymedzenie činnosti Štátnej ochrany prírody SR, ktoré je primárne zamerané na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody. Štátni ochranári však majú obmedzené možnosti financovania, nedostatočné personálne zabezpečenie či obmedzené rozvojové aktivity vzhľadom na to, že nie sú vlastníkom ani správcom území v národnom parku. Envirorezort už avizoval, že pracuje na viacerých zmenách, ktoré by mali situáciu zlepšiť.

Kabinet má tiež schváliť delegáciu, ktorá bude zastupovať Slovensko na budúcotýždňovom (23.2.) neformálnom zasadnutí v Bruseli. Európski lídri budú na ňom diskutovať o zložení europarlamentu. Slovenskú delegáciu povedie predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Štátni predstavitelia sa budú venovať aj politickým prioritám viacročného finančného rámca po roku 2020.