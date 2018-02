TASR

Dnes o 08:34 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Ťahákom osemfinále LM Real vs. PSG, Zidane: Ronaldo odohrá skvelý zápas

Real nepredvádza v tejto sezóne výkony, aké od neho očakávajú jeho fanúšikovia.

Cristiano Ronaldo (vpravo) z Realu Madrid a tréner Zinedine Zidane. — Foto: TASR/AP

Bratislava 14. februára (TASR) - Osemfinálová fáza futbalovej Ligy majstrov 2017/18 pokračuje v stredu ďalšími dvoma zápasmi. Na Estadio do Dragao privíta portugalský vicemajster FC Porto anglického zástupcu FC Liverpool a na Santiago Bernabeu sa dvojnásobný obhajca trofeje Real Madrid stretne vo veľkom šlágri s Parížom St. Germain.

Real nepredvádza v tejto sezóne výkony, aké od neho očakávajú jeho fanúšikovia. V domácej súťaži stráca na vedúcu Barcelonu 17 bodov, v Kráľovskom pohári prekvapujúco vypadol vo štvrťfinále s Leganes a oslnivo nehrá ani v LM, kde postúpil do vyraďovacej časti "až" z druhého miesta základnej skupiny. Všetky svoje nádeje tak smeruje do osemfinálovej bitky s PSG. Ak ju zvládne, môže sa rozbehnúť k zisku víťazného hetriku v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta a všetky ostatné nezdary budú zabudnuté. Ak však stroskotá, bude sa tento ročník hodnotiť ako mimoriadne neúspešný. "Tento dvojzápas môže definovať celú našu sezónu," potvrdil Cristiano Ronaldo. Práve na neho sa bude spoliehať španielsky šampión v súboji s Parížanmi. Portugalský krídelník už neraz ukázal, že dokáže v dôležitých súbojoch zabrať. "Všetci sme pod tlakom. O dueli s Parížom nechcem veľa hovoriť, ale jedno môžem povedať naisto: Cristiano Ronaldo odohrá skvelý zápas," ubezpečil tréner "bieleho baletu" Zinedine Zidane. "Cristiano žije a dýcha gólmi. V minulosti už viackrát ukázal, že vie zažiariť vo veľkých zápasoch. Verím, že sa mu to znovu podarí," citovala francúzskeho kouča agentúra AP.

Práve mikrosúboj 33-ročného Ronalda s o sedem rokov mladším Neymarom bude najväčším lákadlom stredajšieho duelu. Brazílčan sa vráti do Španielska šesť mesiacov po svojom rekordnom prestupe z FC Barcelona, ktorým prekonal dovtedy najvyšší transfer Ronalda. "Pre Neymara a Ronalda zhodne platí, že sú rýchli, veľmi silní v súbojoch jeden na jedného, dokážu rozohrať bleskové akcie a vložiť veľa intenzity do svojich stretnutí," porovnal lídrov oboch mužstiev krídelník PSG Angel Di Maria. Argentínčan vyhral Ligu majstrov s Ronaldom v Reale v roku 2014, do Paríža prišiel po nevydarenom pôsobení v Manchestri United. "Ney je nižší a to je možno jeho výhoda. Obaja sú však schopní otáčať zápasy," povedal na ich adresu.

Ronaldo sa na osemfinále LM naladil hetrikom, ktorým vystrieľal Realu triumf v sobotňajšom domácom zápase 23. kola La Ligy nad Realom Sociedad San Sebastian (5:2). Neymar zasa cez víkend zariadil víťazstvo PSG na pôde Toulouse 1:0, vďaka čomu majú Parížania na čele Ligue 1 pred druhým obhajcom AS Monaco luxusný náskok 12 bodov. Francúzsky vicemajster verí, že proti Realu uspeje a nebude sa opakovať situácia z ročníka 2016/17. Parížania vtedy stroskotali v osemfinále Ligy majstrov na inom španielskom klube FC Barcelona, keď "prešustrovali" domáce víťazstvo 4:0 a na Camp Nou prehrali v pamätnom súboji zahanbujúco 1:6. "Sme silnejší než v minulej sezóne," odmietol úvahy o vypadnutí Di Maria.

Jeho tím sa bude musieť v stredu možno zaobísť bez Layvina Kurzawu, 25-ročný ľavý obranca vynechal už sobotňajší ligový duel v Toulouse, keď si deň predtým na tréningu poranil stehenný sval. Po sérii zranení ešte nie je fit ani stredopoliar Thiago Motta. Realu bude chýbať pravý krajný bek Dani Carvajal, ktorého Európska futbalová únia (UEFA) potrestala pre úmyselné inkasovanie žltej karty v novembrovom 5. kole skupinovej fázy na ihrisku cyperského APOEL-u Nikózia. Carvajal vtedy úmyselne zdržoval, aby si vypýtal žltú kartu, automaticky tak dostal stop na posledný skupinový zápas proti Borussii Dortmund (3:2) a na prvé osemfinále by bol opäť k dispozícii. UEFA však vyhodnotila Carvajalovo správanie ako účelové a dodatočne ho suspendovala.

Dvojnásobný európsky šampión FC Porto sa bude usilovať o prvý triumf nad FC Liverpool, v doterajších štyroch vzájomných konfrontáciách ani raz nezvíťazil. V prvom súboji sa bude musieť zaobísť bez suspendovaného Felipeho, Danila trápi zranenie lýtka, otázne sú štarty Marcana (problémy so stehnom) a Aboubakara (svalové zranenie). Portugalci sa na Ligu majstrov naladili hladkým víťazstvom 4:0 na pôde Chavesu v stretnutí 22. kola portugalskej ligy. Liverpool vyhral cez víkend na ihrisku Southamptonu 2:0, keď sa gólovo presadili už v prvom polčase Firmino a Salah. "The Reds" nebudú mať v stredu k dispozícii Emreho Cana (trest) a obrancu Nathaniela Clynea (bolesti chrbta), otázny je štart Gomeza (zranenie kolena).