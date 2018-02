TASR

Šaľa pripravuje výstavbu nových cyklotrás

Šaľa 13. februára (TASR) – Šalianska radnica pripravuje projekty na výstavbu nových cyklotrás. S prácami na prvej etape cyklistického chodníka smerujúceho do podniku Duslo Šaľa sa začne už v máji. Mesto naň získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1.127.855 eur.

Súčasťou druhej etapy výstavby cyklotrás je pripravovaný projekt predstaničného námestia, ktorý architektonicky rieši priestor s rozlohou 2,3 hektára. V zámere sa počíta aj s úpravou dopravy medzi autobusovou a železničnou stanicou.

Vynovený priestor ráta aj so stojiskami pre odkladanie bicyklov či s 279 parkovacími miestami. "O peniaze na tento zámer sa budeme opäť uchádzať v rámci toho istého programu, z ktorého sme získali zdroje na cyklotrasu do Dusla," uviedol primátor Šale Jozef Belický.

Ako pripomenul, projekt sa pravdepodobne v tomto roku nezrealizuje, no radnica bude pripravená uchádzať sa o financovanie okamžite po uverejnení príslušnej výzvy. "Mesto musí reagovať čo najskôr a predložiť projekt so stavebným povolením do troch mesiacov," vysvetlila Erika Kollerová z mestského úradu.

Ako pripomenula, magistrát má už jasnú predstavu aj o tretej etape budovania cyklotrás. Tá by mala riešiť prepojenie podniku Duslo s autobusovou stanicou. "Zaoberáme sa aj cyklotrasou do Diakoviec, o možnostiach jej výstavby sme už rokovali aj s predstaviteľmi tejto obce," doplnil Belický.