TASR

Včera o 15:34 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Pri Dvoroch nad Žitavou by malo vzniknúť športovo-rekreačné jazero

Športovo–rekreačné jazero s priemernou hĺbkou štyri metre by malo vzniknúť na ploche 17.000 metrov štvorcových.

lustračná snímka. — Foto: TASR/Roman Hanc

Nové Zámky 13. februára (TASR) – Na východnom okraji katastra obce Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky by malo vzniknúť športovo–rekreačné jazero. Prostredníctvom ťažby štrkopiesku ho plánuje vybudovať Agro Building s.r.o. Nové Zámky. Pozemky na vybudovanie jazera sa nachádzajú v blízkosti areálu bývalej strelnice. Výstavba by mala byť ukončená na jar 2020. Podľa projektovej dokumentácie predloženej na posúdenie vplyvov na životné prostredie by mali náklady na vybudovanie jazera dosiahnuť 200.000 eur bez DPH.

Športovo–rekreačné jazero s priemernou hĺbkou štyri metre by malo vzniknúť na ploche 17.000 metrov štvorcových. Slúžiť by malo športovým rybárom a návštevníkom na relax v prírode popri vodnej ploche. Podľa investora sa vodné plochy po ukončení ťažby štrkopieskov môžu stať súčasťou migračných koridorov určitých skupín vtáctva. Zároveň sa môžu stať aj náhradným biotopom a reprodukčnou lokalitou pre vybrané skupiny rýb, obojživelníkov a vtáctva.