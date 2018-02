TASR

Včera o 14:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní ZOH: Švédka Nilssonová získala zlato v šprinte klasicky

Slovenské reprezentantky Alena Procházková a Barbora Klementová nepostúpili z kvalifikácie.

Švédska bežkyňa na lyžiach Stina Nilssonová (vpravo. — Foto: TASR AP

Pjongčang 13. februára (TASR) - Švédka bežkyňa na lyžiach Stina Nilssonová suverénne triumfovala v šprinte klasickou technikou na ZOH v Pjongčangu. Vo finále zdolala časom 3:03,84 min obhajkyňu zo Soči Nórku Maiken Caspersen Fallovú o 3,03 sekundy, bronz vybojovala Julia Belorukovová (OŠR). Slovenské reprezentantky Alena Procházková a Barbora Klementová nepostúpili z kvalifikácie.

Nilssonová dominovala už v predpoludňajšej kvalifikácii a potom vyhrala štvrťfinálovú i semifinálovú jazdu. Topformu potom potvrdila aj vo finále na 1176 m dlhej trati, keď na druhom stúpaní ušla súperkám a náskok si bez väčších ťažkostí držala až do konca. Tesný súboj o striebro pre seba získala zlatá zo Soči Fallová pred Olympijskou športkovkyňou z Ruska Belorukovovou.

Procházková obsadila v rezorte Alpensia v kvalifikácii prvé nepostupové 31. miesto s mankom 15,87 na najrýchlejšiu Nilssonovú, na prienik do elitnej tridsiatky jej chýbalo 59 stotín sekundy. Klementová obsadila až 53. priečku (+29,26).

V konkurencii 68 štartujúcich tak Procházková nesplnila svoj základný cieľ, teda preniknúť do vyraďovacích bojov. Vo svojej najobľúbenejšej disciplíne skončila rovnako ako pred štyrmi rokmi v Soči už v eliminácii a nenadviazala na svoje vystúpenia v Turíne 2006 (23. miesto) a Vancouveri 2010 (18. miesto), kde sa medzi najlepšie zmestila.

"Je to sklamanie a môžem povedať, že aj smola, keď zostanem jedno miesto za postupom. Aj minulý rok na majstrovstvach sveta v Lahti som bola 31., teraz som zasa na rovnakej priečke. Je to pre mňa až nepochopiteľné, asi to tak má byť," povedala v cieli Procházková. "Myslím si, že som išla dobre a aj chlapci robili všetko pre to, aby boli lyže čo najlepšie. Možno sa pod tento výsledok podpísalo aj predchádzajúce zranenie a preto mi chýbalo pár desatiniek, lebo pocitovo sa mi nešlo až tak zle."

O desať rokov mladšia Klementová pri svojej olympijskej premiére zaostala za najlepšími výraznejšie, v cieli stratila na najlepšiu takmer pol minúty.