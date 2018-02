Dobré noviny

J.K. Rowlingová: Skvelý život

V knižke Skvelý život sa známa spisovateľka J.K. Rowlingová s čitateľmi delí o mnohé zaujímavé myšlienky a pútavé príbehy.

— Foto: Ikar

Nikdy nezabudnem na mladého muža z Afriky, ktorého mučili. Nebol vtedy starší odo mňa a po tom všetkom, čo si vytrpel vo svojej krajine, duševne ochorel. Nekontrolovateľne sa triasol, keď rozprával pred kamerou o tom, akých brutálností sa na ňom dopustili. Hoci bol o tridsať centimetrov vyšší odo mňa, zdal sa krehký ako dieťa. Dostala som za úlohu odprevadiť ho k stanici metra a tento muž, ktorému život zničila krutosť, ma s vyberanou zdvorilosťou chytil za ruku a zaželal mi šťastnú budúcnosť.

Takto si spomína J.K.Rowlingová na stretnutie v knižke Skvelý život, v ktorej sa delí s čitateľmi o mnohé zaujímavé myšlienky a pútavé príbehy.

Keď ju pozvali, aby predniesla prejav absolventom na promócii na Harvardovej univerzite, rozhodla sa porozprávať im o dvoch témach, ktoré sú blízke jej srdcu: o výhodách neúspechu a dôležitosti fantázie. Mať odvahu zlyhať, ako povedala, je pre skvelý život rovnako veľmi dôležité ako akékoľvek iné meradlo úspechu; predstaviť si sám seba na mieste niekoho iného – najmä niekoho menej šťastného, ako sme my – je jedinečná ľudská vlastnosť, ktorú treba za každú cenu podporovať.

Bola som presvedčená, že jediné, čo chcem v živote robiť, je písať romány. Z pohľadu mojich rodičov, ktorí pochádzajú z chudobného prostredia a neštudovali na vysokej škole, bola moja bujná fantázia iba smiešnym rozmarom, ktorý mi nezaplatí hypotéku ani mi nezaistí dôchodok. Viem, že je to teraz do očí bijúca irónia.

Príbehy, ktoré Rowlingová mladým absolventom rozprávala, a provokatívne otázky, ktoré im položila, odvtedy inšpirovali mnohých iných, aby pouvažovali o tom, čo znamená žiť „skvelý život“.

Svojimi témami neúspechu, ťažkostí, predstavivosti a inšpirácie táto kniha zostáva rovnako závažná ako pred deviatimi rokmi, keď tie slová boli vyslovené prvý raz. Keď sa odvážime riskovať a možno sa stretnúť s neúspechom, a keď ovládneme silu svojej fantázie, môžeme začať žiť menej opatrne a stať sa otvorenejšími príležitostiam, ktoré nám život môže ponúknuť.

„Život je ako príbeh – nie je dôležité, aký je dlhý, ale aký je dobrý.“ - Seneca

J.K. ROWLINGOVÁ je autorkou románov o Harrym Potterovi, ktoré získali množstvo ocenení a lámu rekordy predaja. Z tejto série milovanej fanúšikmi sa na celom svete predalo vyše 500 miliónov výtlačkov, bola preložená do 80 jazykov a podľa nej nakrútili 8 filmov s obrovskou návštevnosťou.

J.K. Rowlingová napísala tri sprievodné knižky, z ktorých výnos slúži na charitatívne účely: Metlobal v priebehu vekov, Fantastické zvery a ich výskyt (na pomoc organizáciám Comic Relief a Lumos) a Rozprávky barda Beedla (na pomoc Lumosu), ako aj filmový scenár inšpirovaný Fantastickými zvermi.

J.K. Rowlingová spolupracovala aj na divadelnej hre Harry Potter a prekliate dieťa Prvá a druhá časť, ktorá mala premiéru v londýnskom West Ende v lete v roku 2016.

J.K. Rowlingová poskytuje podporu v mnohých prípadoch prostredníctvom svojej charitatívnej nadácie Volant.

Je aj zakladateľkou a prezidentkou detskej charitatívnej organizácie Lumos, ktorá sa snaží skoncovať s inštitucionálnou starostlivosťou o deti vo svete a zabezpečiť, aby všetky vyrastali v bezpečnom prostredí s naozajstnou opaterou. Dostala mnohé ocenenia a pocty vrátane hodnosti Dôstojník rádu Britského impéria (OBE) za služby literatúre pre deti, francúzsky Rad Čestnej légie a Cenu Hansa Christiana Andersena.

Prečítajte si úryvok z knihy Skvelý život:

Nebudem vám tu teraz vykladať, že zažiť neúspech je zábava. Bolo to pochmúrne obdobie a netušila som, že sa z neho vykľuje rozprávková pointa, ako to odvtedy novinári nazývajú. Nedovidela som na koniec tunela a dlho bolo to povestné svetlo skôr nádejou než skutočnosťou.

Prečo vám rozprávam o výhodách neúspechu? Jednoducho preto, lebo vďaka neúspechu som vylúčila nepodstatné. Prestala som sa klamať, že som iná, a zamerala som všetku energiu na dokončenie jedinej práce, na ktorej mi záležalo. Keby sa mi podarilo niečo iné, možno by som nikdy v sebe nenašla rozhodnosť uspieť na scéne, na ktorú podľa mňa patrím. Oslobodila som sa, lebo moje najväčšie obavy sa naplnili, no stále som bola nažive, mala som zbožňovanú dcéru, starý písací stroj a veľký nápad. A tak sa skalnaté dno stalo pevným základom, na ktorom som si znova vybudovala život.

Možno ste nikdy nezažili taký neúspech ako ja, ale určitý neúspech je v živote nevyhnutný. Nie je možné, aby ste občas neuspeli, pokiaľ nežijete tak opatrne, akoby ste ani vôbec nežili – v takom prípade zlyháte úplne.

Neúspech mi priniesol vnútornú istotu, akú som vďaka spraveným skúškam nezískala. Naučil ma to, čo by som sa inak nebola dozvedela. Zistila som, že mám silnú vôľu a som disciplinovanejšia, než som tušila, zistila som aj, že mám priateľov cennejších než drahokamy.

Poznanie, že po nezdare sa stanete múdrejším a silnejším, znamená, že odvtedy ste si istí svojou schopnosťou prežiť. Nikdy skutočne nespoznáte sám seba či pevnosť vzťahov, kým oboje neprejde skúškou ohňom. Takéto poznanie je skutočným darom, hoci nadobudnutým s veľkou námahou, a má pre mňa väčšiu cenu než akákoľvek získaná kvalifikácia.

Milan Buno, literárny publicista